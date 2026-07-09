Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό

Η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, αποδίδει έργα με άμεσο όφελος για την πόλη και τους δημότες της.

Με δωρεά της Πειραιώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση παρεμβάσεων στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα, και δρομολογείται η υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 8 Ιουλίου παραδόθηκε η νέα, σύγχρονη και λειτουργική παιδική χαρά στην οδό Δάμωνος 16, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου.

Ακολούθως, στην Casa Bianca – Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε το σύνολο των έργων που υλοποιήθηκαν στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα επικεντρώθηκαν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την ανάδειξη της ιστορίας και τον εξωραϊσμό ιστορικών τοπόσημων της πόλης.

Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή 56 ραμπών ΑμεΑ σε κεντρικές οδούς, την αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια, την τοποθέτηση 100 παγκακιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και την τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομίων.

Επίσης, έγινε η προμήθεια και φύτευση 350 δέντρων σε κενές δενδροδόχους και πάρκα της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, καθώς και η φιλοτέχνηση και τοποθέτηση εννέα Δεικτών Μνήμης σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, για την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει και η καλλιτεχνική τοιχογραφία (mural) με τίτλο «Συνύπαρξη», σε κτίριο επί της πλατείας Δημοκρατίας 12. Το έργο του street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου συνδέει συμβολικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης, αντλώντας έμπνευση από το αστικό τοπίο, τον Θερμαϊκό και τα βυζαντινά μοτίβα της πόλης. Παράλληλα, συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της δυτικής εισόδου και στην ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής της πόλης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για τη δημιουργία νέου πάρκου στη συμβολή της οδού Αγίων Πάντων με τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, επίσης στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο ελεύθερων και πράσινων δημόσιων χώρων στις γειτονιές της πόλης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε:

«Η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Πειραιώς αποδεικνύει στην πράξη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να έχει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραδίδουμε έργα στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα που κάνουν τη γειτονιά πιο λειτουργική, πιο πράσινη, πιο προσβάσιμη και πιο ανθρώπινη. Δεν μένουμε όμως εδώ. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες για ένα νέο πάρκο στη συμβολή της Αγίων Πάντων με τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται και στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα με νέες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ευχαριστώ θερμά την Πειραιώς και προσωπικά τον κ. Χρήστο Μεγάλου για την πολύτιμη συμβολή και προσφορά του στην κοινωνία της πόλης, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό. Με σχέδιο, συνέργειες και συνέπεια συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τον δημόσιο χώρο και να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη καλύτερη για τους δημότες της· μια πόλη που αξίζει να τη ζεις».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:

«Στην Πειραιώς χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, παράλληλα, δημιουργούμε διαρκή αξία για την κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας EQUALL επενδύουμε σε πρωτοβουλίες με μετρήσιμο και ουσιαστικό αποτύπωμα για τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποδεικνύει ότι όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό όραμα, μπορούν να υλοποιούν έργα που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν την προσβασιμότητα, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, και όλους τους συνεργάτες του Δήμου για την εξαιρετική συνεργασία και την κοινή μας δέσμευση να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία για την πόλη και τους ανθρώπους της. Με την ίδια συνέπεια συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας, ενισχύοντας το θετικό μας αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη».

Οι παρεμβάσεις στη Β΄ και στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την αναβάθμιση των αστικών υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.