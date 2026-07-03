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ΕΒΗΕ: «Made in EU» και ώθηση στα ηλιακά θερμικά – Προειδοποίηση να μην επαναληφθεί το λάθος των φωτοβολταϊκών
Άννα Διανά
Παρασκευή, 03/07/2026 - 08:02
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Η ανάγκη να αποκτήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ισχυρότερη προστασία απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό και να αναγνωριστεί ο στρατηγικός ρόλος των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή μετάβαση βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), όπου κυβέρνηση, ευρωπαϊκοί θεσμοί και εκπρόσωποι της αγοράς ζήτησαν μια νέα βιομηχανική πολιτική με έμφαση στο «Made in EU».

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Δημήτρης Μακρόπουλος υπογράμμισε ότι απαιτούνται νέα αναπτυξιακά εργαλεία για τη στήριξη του κλάδου, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην πράσινη μετάβαση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σταδιακή απολιγνιτοποίηση. Όπως είπε, έχουν δοθεί σημαντικά κίνητρα στη βιομηχανία, ενώ χαρακτήρισε υπερβολική την κριτική ότι η χώρα ακολούθησε υπερβολικά «πράσινη» πολιτική. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν σταθερό ευρωπαϊκό κόμβο σε μια ιδιαίτερα ασταθή γεωπολιτική περιοχή, δημιουργώντας προοπτικές για νέες επενδύσεις και παραγωγική ανάπτυξη.

Στη γεωπολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, επισημαίνοντας ότι τα περίπου 4 τρισ. ευρώ που αναμένεται να διατεθούν τα επόμενα χρόνια για την ευρωπαϊκή άμυνα αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τόνισε ότι οι πόροι αυτοί δεν θα πρέπει να κατευθυνθούν μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρομεσαίες, προτείνοντας την υιοθέτηση της αρχής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» (European Preference), καθώς σήμερα περίπου το 80% των αμυντικών προμηθειών της Ευρώπης προέρχεται από τρίτες χώρες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να επαναλάβει στην αυτοκινητοβιομηχανία ό,τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια στα φωτοβολταϊκά, καλώντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην έρευνα, την καινοτομία και τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου, Ανδρέας Ιωαννίδης, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο το «Made in EU». Όπως ανέφερε, η Ευρώπη μετέφερε τεχνογνωσία και παραγωγή στην Κίνα, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα περιορισμένη βιομηχανική παρουσία ακόμη και σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις, όπως η Intersolar. Υποστήριξε ακόμη ότι τα ηλιακά θερμικά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ο «φτωχός συγγενής» των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά να ενταχθούν διακριτά στα προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων, ενώ ζήτησε η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) να επεκταθεί και στα τελικά προϊόντα, πέρα από τις πρώτες ύλες.

Από την πλευρά του ΣΕΒ, ο Χρήστος Βασιλάκος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τις δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, εισάγοντας κριτήρια τοπικής προστιθέμενης αξίας. Όπως είπε, το «Made in EU» μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προειδοποιώντας ότι χωρίς σχετική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει περισσότερες από 350.000 θέσεις εργασίας, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 3 εκατ. νέες. Αναφέρθηκε επίσης στους πόρους του Industrial Accelerator για στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους, εκτιμώντας ότι και η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί, μεταξύ άλλων, στον τομέα της καλωδιοβιομηχανίας.

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