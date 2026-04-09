Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι

Παρά τα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης για τα καύσιμα, με το Fuel Pass και την επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης, η φετινή έξοδος του Πάσχα εξελίσσεται σε ακριβή υπόθεση για χιλιάδες οδηγούς. Με τη βενζίνη να ξεπερνά και το 2,1 ευρώ το λίτρο σε κάποιες περιοχές, το κόστος μετακίνησης ανεβαίνει αισθητά, μετατρέποντας ακόμη και ένα απλό ταξίδι στο χωριό σε σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η εικόνα αυτή δεν έχει περάσει ακόμη στην αντλία. Οι τιμές λιανικής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, ενώ σε αρκετές περιοχές -ιδίως νησιωτικές- ξεπερνά ακόμη και τα 2,10 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2,07 ευρώ το λίτρο και το υγραέριο κοντά στο 1,37 ευρώ, διατηρώντας το συνολικό κόστος μετακίνησης σε αυξημένα επίπεδα.

Είναι ενδεικτικό ότι, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα, με σημαντικές αποκλίσεις ανά περιοχή. ￼ Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,075 ευρώ το λίτρο, ωστόσο σε νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες φτάνει ακόμη και τα 2,203 ευρώ, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης σε Δωδεκάνησα (2,146 ευρώ), Ηράκλειο (2,127 ευρώ) και Κέρκυρα (2,115 ευρώ). Ακόμη και σε ηπειρωτικές περιοχές, η τιμή κινείται πάνω από τα 2,07 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η ακριβή βενζίνη δεν αποτελεί μόνο νησιωτικό φαινόμενο.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,071 ευρώ το λίτρο, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται επίσης σε Κυκλάδες (2,237 ευρώ), Δωδεκάνησα (2,158 ευρώ), Κεφαλονιά (2,134 ευρώ) και Λασίθι (2,136 ευρώ). Στο υγραέριο κίνησης, αν και παραμένει η φθηνότερη επιλογή με μέση τιμή 1,372 ευρώ το λίτρο, σε περιοχές όπως η Κέρκυρα (1,55 ευρώ) και τα Δωδεκάνησα (1,489 ευρώ) η διαφορά περιορίζεται, επιβαρύνοντας τελικά το συνολικό κόστος μετακίνησης για τους εκδρομείς.

Ετσι, μια απλή ματιά στο κόστος γεμίσματος δείχνει το μέγεθος της επιβάρυνσης. Για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης με ρεζερβουάρ 40-50 λίτρων, το γέμισμα με αμόλυβδη ξεκινά από περίπου 83 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ, ενώ για ένα μεσαίο αυτοκίνητο το κόστος ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα, με ντίζελ το γέμισμα κυμαίνεται λίγο χαμηλότερα, αλλά παραμένει κοντά στα ίδια επίπεδα, ενώ το υγραέριο εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή, χωρίς ωστόσο να «σβήνει» τη συνολική αύξηση στο κόστος μετακίνησης.

Αν οι υπολογισμοί γίνουν σε πραγματική διαδρομή, για ένα ταξίδι 300 χιλιομέτρων με επιστροφή, ένα αυτοκίνητο που καίει περίπου 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα θα χρειαστεί σχεδόν 87 ευρώ σε αμόλυβδη. Με ντίζελ το κόστος πέφτει κοντά στα 75 ευρώ και με υγραέριο στα ίδια περίπου επίπεδα ενώ οι εκδρομείς στο συνολικό κόστος θα πρέπει να υπολογίσουν και τις τιμές των διοδίων.

Η σύγκριση των τιμών με την περσινή περίοδο δείχνει το εύρος της επιβάρυνσης. Με βάση τις τιμές στις 7 Απριλίου 2025, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφωνόταν στα 1,79 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 1,556 ευρώ και του υγραερίου κάτω από το 1 ευρώ, στα 0,974 ευρώ. Σε ετήσια βάση, η αμόλυβδη εμφανίζεται ακριβότερη κατά περίπου 16%, το ντίζελ κατά σχεδόν 33% και το υγραέριο πάνω από 40%, γεγονός που εξηγεί γιατί το φετινό Πάσχα το κόστος μετακίνησης είναι αισθητά αυξημένο για τα νοικοκυριά.