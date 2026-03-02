Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
Άννα Διανά
Δευτέρα, 02/03/2026 - 08:02

Σε νέα φάση γεωπολιτικής αναταραχής εισέρχεται η παγκόσμια οικονομία μετά την κλιμάκωση στο Ιράν, με τα Στενά του Ορμούζ να επανέρχονται στο επίκεντρο

Από το κρίσιμο αυτό πέρασμα διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας κάθε ένδειξη διαταραχής άμεσο παράγοντα ανόδου των τιμών. Οι αγορές ήδη αντιδρούν, σταθμίζοντας τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγορά καυσίμων παρακολουθεί τις εξελίξεις σε στάση αναμονής, χωρίς ανησυχία για την επάρκεια τροφοδοσίας προς το παρόν, αλλά με βέβαιη την πίεση στις τιμές στην αντλία.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο άνοιγμα των διεθνών αγορών, και βεβαίως στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ απ΄ όπου διέρχεται το 20-25% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Παρά το γεγονός ότι το Ιράν ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν έχει κλείσει τα Στενά, τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν ότι πάνω από 100 πλοία είναι ακινητοποιημένα. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οι εμπορικοί οίκοι έχουν αναστείλει τις αποστολές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών, μετά από ένα ηχητικό μήνυμα, προφανώς από την Τεχεράνη, που προειδοποιούσε για επιθέσεις.

Η χώρα διαθέτει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες κατανάλωσης, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να επαρκούν ακόμη και για μεγαλύτερο διάστημα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε επίπεδο τροφοδοσίας υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον απαιτηθεί.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η αδυναμία εκτίμησης της διάρκειας των πολεμικών επιχειρήσεων ώθησαν το Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι, από 72,87 δολάρια την Παρασκευή, συνεδρίαση κατά την οποία είχε ήδη ενισχυθεί κατά 2,87%. Οι αγορές, άλλωστε, είχαν αρχίσει να τιμολογούν από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας το ενδεχόμενο πλήγματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, αναλυτές δεν αποκλείουν κίνηση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και προς τα 140 δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι το σημερινό άνοιγμα μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα κοντά στα 100 δολάρια. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκτιμήσεις του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος επισημαίνει ότι το κρίσιμο μέγεθος για την οικονομία δεν είναι μόνο η αρχική αντίδραση των τιμών, αλλά κυρίως η διάρκεια της σύρραξης. Όπως σημειώνει, μια παρατεταμένη περίοδος έντασης θα μεταφραστεί σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος, πιέσεις στον πληθωρισμό και επιβάρυνση σε μεταφορές, εμπόριο και τουρισμό, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικότερο δέκτη των κραδασμών λόγω της εξάρτησης από εισαγωγές.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν χθες να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα, με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να πρωτοστατούν στην αύξηση των εξαγωγών. Πρόκειται πάντως για μία περιορισμένη αύξηση, που θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο, και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Στην εγχώρια αγορά η πρόβλεψη για άμεση άνοδο των τιμών των υγρών καυσίμων κατά 7-8 λεπτά ανά λίτρο φαίνεται απολύτως ρεαλιστική ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο από το Σάββατο το μεσημέρι την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα και έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερους από 200 ελέγχους. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι από σήμερα Δευτέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι θα ενταθούν, περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 08:38

