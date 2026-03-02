Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά

Από το κρίσιμο αυτό πέρασμα διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας κάθε ένδειξη διαταραχής άμεσο παράγοντα ανόδου των τιμών. Οι αγορές ήδη αντιδρούν, σταθμίζοντας τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγορά καυσίμων παρακολουθεί τις εξελίξεις σε στάση αναμονής, χωρίς ανησυχία για την επάρκεια τροφοδοσίας προς το παρόν, αλλά με βέβαιη την πίεση στις τιμές στην αντλία.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο άνοιγμα των διεθνών αγορών, και βεβαίως στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ απ΄ όπου διέρχεται το 20-25% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Παρά το γεγονός ότι το Ιράν ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν έχει κλείσει τα Στενά, τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν ότι πάνω από 100 πλοία είναι ακινητοποιημένα. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οι εμπορικοί οίκοι έχουν αναστείλει τις αποστολές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών, μετά από ένα ηχητικό μήνυμα, προφανώς από την Τεχεράνη, που προειδοποιούσε για επιθέσεις.

Η χώρα διαθέτει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες κατανάλωσης, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να επαρκούν ακόμη και για μεγαλύτερο διάστημα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε επίπεδο τροφοδοσίας υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον απαιτηθεί.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η αδυναμία εκτίμησης της διάρκειας των πολεμικών επιχειρήσεων ώθησαν το Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι, από 72,87 δολάρια την Παρασκευή, συνεδρίαση κατά την οποία είχε ήδη ενισχυθεί κατά 2,87%. Οι αγορές, άλλωστε, είχαν αρχίσει να τιμολογούν από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας το ενδεχόμενο πλήγματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, αναλυτές δεν αποκλείουν κίνηση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και προς τα 140 δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι το σημερινό άνοιγμα μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα κοντά στα 100 δολάρια. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκτιμήσεις του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος επισημαίνει ότι το κρίσιμο μέγεθος για την οικονομία δεν είναι μόνο η αρχική αντίδραση των τιμών, αλλά κυρίως η διάρκεια της σύρραξης. Όπως σημειώνει, μια παρατεταμένη περίοδος έντασης θα μεταφραστεί σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος, πιέσεις στον πληθωρισμό και επιβάρυνση σε μεταφορές, εμπόριο και τουρισμό, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικότερο δέκτη των κραδασμών λόγω της εξάρτησης από εισαγωγές.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν χθες να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα, με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να πρωτοστατούν στην αύξηση των εξαγωγών. Πρόκειται πάντως για μία περιορισμένη αύξηση, που θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο, και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Στην εγχώρια αγορά η πρόβλεψη για άμεση άνοδο των τιμών των υγρών καυσίμων κατά 7-8 λεπτά ανά λίτρο φαίνεται απολύτως ρεαλιστική ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο από το Σάββατο το μεσημέρι την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα και έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερους από 200 ελέγχους. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι από σήμερα Δευτέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι θα ενταθούν, περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.