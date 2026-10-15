Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητάμε πρόσθετα μέτρα για το κόστος ενέργειας ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις

«Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική προεδρία καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως «Φίλοι της Συνοχής». Είμαστε χώρες που δεν θα δεχθούμε περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αλλά θα πρέπει να πειστούν και οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Το δεύτερο ζήτημα που μας απασχολεί είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μία νέα έκρηξη στον πληθωρισμό» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακανθώδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριλάβουμε στα συμπεράσματα ένα πρόβλημα που θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερη ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση ακριβώς επειδή δημιουργεί μια δημοσιονομική πολιτική έχει τη δυνατότητα να στηρίξει μία επιχείρηση και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης που καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά, προφανώς, ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να έρθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις, πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει».

«Τέλος θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντιστοιχίες με αυτό που είδαμε στη Θέουτα - η περίπτωση της Θεού ήταν παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Έβρο το 2020 - έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζεται από τα κράτη μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μην μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμη ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.