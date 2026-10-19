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ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στις χώρες της κεντρικής Ασίας

Ρούμπιο: Προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στις χώρες της κεντρικής Ασίας
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 12:04
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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά σήμερα από τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν μια επίσκεψη- αστραπή στην κεντρική και νότια Ασία η οποία θα τον οδηγήσει και στην Ινδία με στόχο να ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς των ΗΠΑ με τις χώρες της περιοχής, πλούσιες σε φυσικούς πόρους, και να ανταγωνιστεί την επιρροή της Κίνας.

Ο Ρούμπιο έφτασε χθες, Κυριακή, το βράδυ στη Σαμαρκάνδη και σήμερα πρόκειται να επισκεφθεί το ιστορικό κέντρο της πόλης, η οποία έχει εμβληματική σημασία για τον Δρόμο του Μεταξιού. Αργότερα θα συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους των χωρών C5: Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στόχος της περιοδείας του είναι να προωθήσει τη διπλωματία και να ενισχύσει τις διμερείς επιχειρηματικές σχέσεις, αλλά και να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στις χώρες της περιοχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ηγείται μιας μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής στην οποία συμμετέχουν 200 στελέχη επιχειρήσεων και η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κεντρική και νότια Ασία Σέρτζιο Γκορ.

Ο Γκορ είναι πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία και έχει γεννηθεί στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν.

Ο Τραμπ εξάλλου είχε υποδεχθεί τον περσινό Νοέμβριο τους ηγέτες των πέντε αυτών χωρών της κεντρικής Ασίας.

Η κεντρική Ασία, μια περιοχή με μέγεθος αντίστοιχο της ΕΕ, όμως με μόλις 80 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει τεράστια αποθέματα πρώτων υλών.

«Προετοιμαζόμασταν για αυτή την επίσκεψη εδώ και μήνες. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενισχυθεί η παρουσία των ΗΠΑ σε αυτή τη ζωτικής σημασίας περιοχή του κόσμου», δήλωσε την Παρασκευή Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης καταστήσει τα κρίσιμα ορυκτά και τη διαφοροποίηση της ενέργειας βασικούς πυλώνες της εξωτερικής τους πολιτικής.

Ωστόσο οι χώρες της κεντρικής Ασίας παραμένουν στενά συνδεδεμένες με τη Ρωσία μέσω δικτύων ενέργειας, μετανάστευσης και ασφάλειας, αν και η ρωσική επιρροή φθίνει από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία -- προς όφελος, κυρίως, της Κίνας.

Το Πεκίνο αποτελεί τον βασικό εμπορικό εταίρο όλων των κρατών της κεντρικής Ασίας.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν υπογράψει μεγάλο αριθμό συμφωνιών στους τομείς της ενέργειας, επιδιώκοντας, για παράδειγμα, να εξασφαλίσουν φυσικό αέριο από το Τουρκμενιστάν, ουράνιο από το Καζακστάν και σπάνιες γαίες από το Τατζικιστάν.

Ήδη σήμερα ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ ζήτησε να εμβαθυνθεί η συνεργασία στον τομέα της επιβολής της τάξης και στον τομέα της ασφάλειας με το Τατζικιστάν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον πρόεδρο του Τατζικιστάν Εμομαλί Ραχμόν ο Λι δήλωσε επίσης ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να διευρύνει τη συνεργασία της με το Τατζικιστάν σε αναδυόμενους κλάδους, όπως η ψηφιακή οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά το Ουζμπεκιστάν ο Ρούμπιο θα μεταβεί αύριο, Τρίτη, το βράδυ στην Ινδία για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα μετά το ταξίδι του τον Μάιο στο Νέο Δελχί και την Καλκούτα.

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