ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:27
Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:00
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 12:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/10/2026 - 12:20
HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 11:10
Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 10:26
Νέα Αριστερά: «Ασπιρίνη» η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης - Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 10:24
Συμμετοχή και Βράβευση του εμβληματικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας GREGY στο Διεθνές Συμπόσιο του Circular Gaia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 10:14
Αλ. Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 09:31
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:47
Στ.Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 08:28
Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης μοιράζει ασπιρίνες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/10/2026 - 08:05
Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:02
Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:00
Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 06:41
Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης με μια φθηνή πλαστική μεμβράνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 06:41
Παρουσίαση Μελέτης του ΙΕΝΕ για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 15:41
Ο Όμιλος TITAN επενδύει στην Command Alkon για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των δομικών υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 15:27
e-waste day: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ δίνει το «παρών» με δράσεις ευαισθητοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 15:04
Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
13/10/2026 - 14:47
Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/10/2026 - 14:28
Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα στο επίκεντρο της Ευρώπης για το μέλλον των ιστορικών κήπων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 13:44
Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 13:13
Deloitte “Greek CFO Survey 2026”: Οι Έλληνες CFOs επενδύουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, εξαγορές και ESG με αισιοδοξία που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 12:40
Βιώσιμη βιοθερμότητα και πέλλετ: Λύση ανανεώσιμης ενέργειας σε μια τεχνολογικά ουδέτερη ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/10/2026 - 11:52
Νίκος Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την Αντιπολίτευση – Να συζητάμε και για όσα συμφωνούμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 11:05
Κ. Μπαλωμένος: Τι θα κάνει η Ελλάδα αν η Τουρκία παρεμποδίσει τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 10:26
Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 10:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας

Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 10:26
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Προχωρούν η διπλή ανάπλαση και η μετεγκατάσταση ΚΤΕΛ και μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα

«Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των καταναλωτών, χωρίς ρίσκο να έχει η χώρα επιπτώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με αναταράξεις στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Η στήριξη θα συνεχιστεί για όσο καιρό θα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ ενεργειακά χειμώνα».

Αυτά ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην ΕΡΤ και επανέλαβε ότι – όπως θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία αργότερα σήμερα – τα μέτρα θα περιλαμβάνουν:

-Συνέχιση της παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με διαφορετική μέθοδο.

-Συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης, χωρίς αλλαγές.

-Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30 %, επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από την πλευρά των διυλιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική.

«Το αποτέλεσμα», όπως επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη».

Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης τους καταναλωτές, ο Κωστής Χατζηδάκης εκτίμησε ότι αν οι εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, με τις παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο του κορονοϊού με τη ρήτρα διαφυγής».

Ενώ για τις προτάσεις φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, επανέλαβε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες καθώς η κυβέρνηση ήδη δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επέβαλε έκτακτο φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων και άλλη μία φορά στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. «Το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται από φόρους ή από επιδοτήσεις», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι ένα διυπουργικό project το οποίο συντονίζω ως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Ελαιώνας αυτή τη στιγμή είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική με έκταση αντίστοιχη του Ελληνικού. Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την διπλή ανάπλαση που προχωρά. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ για το οποίο διεξάγονται συζητήσεις προκειμένου να μεταφερθεί κοντά σε έναν σταθμό μετρό στην περιοχή. Και υπάρχουν επίσης οι μεταφορικές εταιρείες που προξενούν μια σειρά από προβλήματα. Συζητούμε με τους συναρμόδιους φορείς τη μεταφορά τους σε ένα χώρο στο Θριάσιο. Και έχουμε παραγγείλει ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ώστε να δούμε πώς μπορεί να αναδιαταχθεί ο χώρος και να έχουμε συνολική αναβάθμιση της περιοχής».

Αναφερόμενος τέλος στην αντικατάσταση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα κας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών είναι πολύ υψηλό και η πρόοδος που υπήρξε τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και το τελευταίο έτος θα συνεχιστεί. Τόσο εμείς όσο και οι ΗΠΑ έχουμε κάθε λόγο να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Είναι και άλλες συμφωνίες όπως η συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για την κατασκευή data center στην Κοζάνη».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νέα Αριστερά: «Ασπιρίνη» η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης - Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια
Νέα Αριστερά: «Ασπιρίνη» η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης - Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια 14 Οκτωβρίου 2026
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση 14 Οκτωβρίου 2026
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις

Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης

Θ. Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις