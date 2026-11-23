Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγε στην COP31 στην Αττάλεια να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωτοπόρο» και την ίδια στιγμή στις 20 Νοεμβρίου, τη μέρα που η σύνοδος έπρεπε να κλείσει, ξεκινούσε νότια της Πελοποννήσου το πρόγραμμα των σεισμικών ερευνών της Chevron με εταίρο την HELLENiQ. Τον Απρίλιο έρχεται η γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο και ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει εγχώρια για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων.



Δεν μπορείς να λες «όχι στα ορυκτά καύσιμα» στην Αττάλεια ενώ παράλληλα κάνεις μπίζνες με την πετρελαϊκή μαφία, όπως είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, στις θάλασσες της χώρα σου.



Η COP31 κατέρρευσε παταγωδώς την Κυριακή, ενώ η πρόταση που θα ονομαζόταν «Σύμφωνο της Αττάλειας» δεν πέρασε. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες καταψήφισαν την συμφωνία, μπλόκαραν κάθε αναφορά για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και μετέφεραν όλο το βάρος στις φτωχότερες χώρες, καθώς ο στόχο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για την προσαρμογή των φτωχότερων χωρών αφαιρέθηκε. Και για τις απώλειες και τις ζημιές που προκαλεί ήδη η κλιματική κρίση, οι χώρες που πλήττονται ζήτησαν 2,8 δισ. και θα πάρουν 342 εκατ. Δώδεκα σεντς για κάθε δολάριο καταστροφής.



Η Ευρώπη, για ακόμη μία φορά, στάθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων συνεχίζοντας την κλιματική πολιτική των ισχυρών. Μεγάλα λόγια για τον πλανήτη, αλλά στην πράξη το απόλυτο μηδέν.



Η Νέα Αριστερά ζητάμε να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα νέων εξορύξεων της κυβέρνησης που δεσμεύει τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο, για να κερδίσουν οι λίγοι και, ως συνήθως, να χάσουν οι φτωχότεροι που πληρώνουν μια κρίση που δεν προκάλεσαν.



Απαιτούμε μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, με ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών, των ενεργειακών κοινοτήτων και της ενεργειακής αυτάρκειας της κοινωνίας.