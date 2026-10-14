Στ.Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

Συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του διαλόγου της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πραγματοποίησε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων «Στέφανος Μάνος» συμμετείχαν, εκ μέρους του Υπουργείου, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, οι Υφυπουργοί Μαριλένα Σούκουλη και Νίκος Τσάφος, και οι Γενικοί Γραμματείς Πέτρος Βαρελίδης, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Δέσποινα Παληαρούτα, Μανώλης Γραφάκος και Στάθης Σταθόπουλος. Η ΚΕΔΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της και Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, τον Α’ Αντιπρόεδρο ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου, το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, τον Δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο και τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Ο Υπουργός, κ. Σταύρος Παπασταύρου, καλωσόρισε το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η ένωση δυνάμεων και η εποικοδομητική συνεργασία Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι Δήμοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας». Συζητήθηκαν διεξοδικά, σε θετικό κλίμα, τα θέματα του Υπουργείου και ειδικότερα τα ενεργειακά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά. Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε το Προεδρείο για την εύρεση χρηματοδότησης και την υλοποίηση των προγραμμάτων Φοίβος-Αθηνά και Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου, καθώς και για τον ανασχεδιασμό του προγράμματος Απόλλων για εξοικονόμηση ενέργειας σε ΟΤΑ. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να συστηθούν ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, για τη θεσμική επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων.