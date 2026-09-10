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Στη Διάσκεψη των Προέδρων η Πτολεμαΐδα V από τον Π. Κουκουλόπουλο

Στη Διάσκεψη των Προέδρων η Πτολεμαΐδα V από τον Π. Κουκουλόπουλο
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 09:08
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Στο ανώτατο συλλογικό όργανο της Βουλής ανέβασε ο Πάρις Κουκουλόπουλος το γεγονός ότι η Κυβέρνηση άφησε τέσσερις φορές αναπάντητες τις αντίστοιχες τέσσερις Α.Κ.Ε. (Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων) που έχει καταθέσει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τις οποίες ζήτησε συγκεκριμένα έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V“.

Η Διάσκεψη των Προέδρων, ως γνωστόν, είναι το διακομματικό συλλογικό όργανο του Κοινοβουλίου, το οποίο έχει θεσμική κατοχύρωση τόσο στον Κανονισμό της Βουλής όσο και στο Σύνταγμα. Αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Βουλής, τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς και τους Προέδρους σειράς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, λοιπόν, κατήγγειλε με συγκεκριμένη τεκμηρίωση την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για «αντικοινοβουλευτική απαξίωση του θεσμού του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με επαναλαμβανόμενη κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 133 του Κανονισμού της Βουλής».

Όπως ενημέρωσε τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε τις Α.Κ.Ε. στις 25 Φεβρουαρίου (αριθμ. 262), στις 6 Απριλίου (347), την 1η Ιουνίου (556) καιστις 13 Ιουλίου (728). Η Κυβέρνηση και τις τέσσερις φορές τις άφησε αναπάντητες. Στις 4 Σεπτεμβρίου την κατέθεσε πάλι (918).

Ο Π. Κουκουλόπουλος εστίασε στον Κανονισμό της Βουλής, βάσει του οποίου ο Υπουργός οφείλει μέσα σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης του Βουλευτή, είτε να αποστείλει στη Βουλή τα ζητούμενα έγγραφα, είτε να αναφέρει σ’ αυτήν τους λόγους για τους οποίους η κατάθεση όλων ή ορισμένων, ειδικά κατονομαζόμενων, δεν είναι δυνατή, ενώ βεβαίως ο Υπουργός υποχρεούται να μην καταθέσει έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την προσβλητική συμπεριφορά της Κυβέρνησης, από τη μια να μην στέλνει στη Βουλή τα έγγραφα, ως οφείλει, από την άλλη να μην απαντά καν, εάν -κατά την κρίση της- δεν είναι δυνατή η κατάθεσή τους. Τι είναι τα έγγραφα της ΔΕΗ, μυστικό της ασφάλειας του Κράτους; Και έτσι να ήταν, όφειλαν να απαντήσουν υποστηρίζοντας ότι είναι μυστικό. Ή μήπως ισχυρίζονται πως δεν σχετίζονται γενικά με δημόσια υπόθεση έγγραφα για την “Πτολεμαΐδα V”, η οποία πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και -εάν είχε λειτουργήσει στην ώρα που ήταν προγραμματισμένο- θα είχαν αποφευχθεί κρατικές δαπάνες 1.6 δις επιδοτήσεων στο ρεύμα κατά την ενεργειακή κρίση 2021 – 2022, δηλαδή μέσα σε 18 μήνες θα είχε ήδη αποσβεστεί το κόστος κατασκευής της. Ακόμα και στην περίπτωση που ισχυρίζονταν κάτι τέτοιο, όφειλαν να το απαντήσουν εγγράφως», υπογράμμισε σε υψηλούς τόνους ο Βουλευτής Κοζάνης.

Ενημέρωσε, τέλος, τη Διάσκεψη των Προέδρων για την αλησμόνητη φράση του Υφυπουργού, κ. Τσάφου, ο οποίος στις 19 Ιουνίου, απαντώντας στην Ολομέλεια Επίκαιρη Ερώτηση του, χαρακτήρισε απλά «επιστολές» τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, λέγοντας επί λέξει: «μου έχετε στείλει δέκα επιστολές για έγγραφα, πως πάρθηκε η απόφαση, απολιγνιτοποίηση».

«Η προκλητική σιωπηρή άρνηση προφανώς εντάσσεται σε αυτή τη νοοτροπία. Είναι άκρως απαξιωτική προς το Κοινοβούλιο και χρήζει θεσμικής παρέμβασης αποκατάστασής της», τόνισε συμπερασματικά ο Π. Κουκουλόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα που έχει επίσημα και επανειλημμένα αιτηθεί να προσκομιστούν, τα οποία η Κυβέρνηση κρύβει παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής, είναι:

Α] Όλες οι Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ μέχρι σήμερα, οι οποίες αφορούν εν όλω ή εν μέρει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του περιεχομένου της σύμβασης κατασκευής της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση όλων των Αποφάσεων για μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, όπως επίσης και όλες οι Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ μέχρι σήμερα για τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

Β] Η σύμβαση κατασκευής της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”, όπως αρχικά υπεγράφη και όπως το περιεχόμενό της σταδιακά μεταβλήθηκε στην πάροδο των ετών, με κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση των συμβατικών κειμένων με μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, όπως επίσης και τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

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