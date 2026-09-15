Σταύρος Καλαφάτης από την εκδήλωση του ΕΕΘ στη 90η ΔΕΘ: Οι τρεις πηγές χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

«Το 50% των πόρων του Αναπτυξιακού Νόμου -σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ- κατευθύνεται στη Μακεδονία και τη Θράκη»

«Από το 2019 η χώρα μέτρησε 50.000 επιπλέον ΜμΕ και 570.000 νέες θέσεις εργασίας»

Στις συγκεκριμένες και χειροπιαστές απαντήσεις που δίνει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης στο καίριο ερώτημα των επιχειρηματιών «Πού βρίσκω χρήματα», αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

«Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να σας αραδιάσω θεωρίες. Ήρθα να σας δώσω μια καθαρή, πρακτική και πολιτική απάντηση», τόνισε ο κ. Καλαφάτης, παρουσιάζοντας τις τρεις μεγάλες πηγές ρευστότητας και χρηματοδότησης που διατίθενται σήμερα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα:

1. Τα χρήματα που ΔΕΝ αφαιρεί πλέον το Κράτος (Φοροελαφρύνσεις)

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας είναι η ελάφρυνση από τα βάρη, μέσω του πακέτου των 2,2 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:

Κατάργηση των τεκμηρίων στην πράξη για 9 στους 10 συνεπείς επαγγελματίες (αφαίρεση προσαύξησης λόγω μισθοδοσίας ή τζίρου).

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%.

Οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια από το 2027.

Άμεση μείωση του φόρου εισοδήματος από την επόμενη φορολογική δήλωση.

2. Χρηματοδοτικά Εργαλεία Χαμηλού Κόστους & Απευθείας Ενισχύσεις

Αναφερόμενος στα αναπτυξιακά εργαλεία του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κ. Καλαφάτης σημείωσε:

5 Δισεκατομμύρια Ευρώ Νέα Ρευστότητα: Διοχέτευση 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και μόχλευση συνολικά 5 δισ. ευρώ μέσω των τραπεζών με προνομιακούς όρους.

Αναπτυξιακός Νόμος με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα: Χρηματοδότηση 915 επενδυτικών σχεδίων ύψους 2,5 δισ. ευρώ πανελλαδικά. Το 50% των πόρων (σχεδόν 1 δισ. ευρώ) κατευθύνεται στη Μακεδονία και τη Θράκη, στηρίζοντας 282 επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν άνω των 5.000 νέων θέσεων εργασίας.

3 Νέα Καθεστώτα έως το τέλος του έτους: Για ΜμΕ με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Εξασφάλιση 681 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ΜμΕ (396 εκατ. για ενεργειακό κόστος/υποδομές και 285 εκατ. για την πράσινη ανανέωση εταιρικών στόλων).

3. Κεφάλαια Ρίσκου, Καινοτομία & Υποδομές Αιχμής

Ο Σταύρος Καλαφάτης στάθηκε στο ρεκόρ απορρόφησης 3,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα νέα εργαλεία Venture Capital της ΕΑΤΕ (EquiFund II). Παράλληλα, ανέδειξε τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε διεθνές περιφερειακό κέντρο Καινοτομίας, μέσα από την παρουσία πολυεθνικών κολοσσών (Pfizer, Deloitte, Accenture), την ενίσχυση του ΕΚΕΤΑ και των Πανεπιστημίων, την τροχιά υλοποίησης του τεχνολογικού πάρκου Thess INTEC σε συνέργειες με το ΝΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρειας Ζώη Καινοτομίας και την Τεχνόπολη, αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής (Μετρό, FlyOver) και το Master Plan 2030 που σχεδιάστηκε κατά τη θητεία του στο ΥΜΑΘ.

«Η Πολιτεία είναι στρατηγικός εταίρος»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε τα εμφατικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής: «Από το 2019 έως σήμερα, η χώρα μας μέτρησε 50.000 επιπλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν έτυχε. Πέτυχε! Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ξέρουμε τον καθημερινό σας αγώνα. Όμως σήμερα, η Πολιτεία δεν είναι απέναντί σας ως φοροεισπράκτορας. Είναι στρατηγικός σας εταίρος».

Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Προέδρου του, Άγη Μερελή, ως σταθερού συμμάχου και καθοδηγητή των επαγγελματιών, καλώντας τον επιχειρηματικό κόσμο να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία: «Μαζί μετατρέπουμε τη Θεσσαλονίκη σε μια Μητρόπολη που παράγει, καινοτομεί και κρατά τα παιδιά της εδώ. Μαζί επιλέγουμε την Ελλάδα που μπορεί, μαζί επιλέγουμε τη Θεσσαλονίκη που πρωτοπορεί».