Ενεργειακό αδιέξοδο με κυβερνητική υπογραφή: Αντιγράφουν το ΠΑΣΟΚ, όμως αφήνουν την ακρίβεια μέχρι το 2029

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Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 13:43
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Κοινή Ανακοίνωση Φραγκίσκου Παρασύρη και Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξελίχθηκε σε ένα μάθημα θεωρίας για την ενεργειακή πολιτική. Γενικότητες, διαγράμματα και υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα: πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη;

Και, βέβαια, δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα που να μην έχει ήδη παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες παρεμβάσεις και στο ενεργειακό του πρόγραμμα εδώ και μήνες.

Χαιρόμαστε που μελετούν τις προτάσεις μας.

Όμως η καθυστερημένη αντιγραφή δεν αποτελεί ενεργειακή στρατηγική. Είναι απλώς παράταση της κυβερνητικής αδράνειας.

Τιμολόγια: Ο πολίτης πληρώνει σήμερα, η κυβέρνηση υπόσχεται για το 2029

Είναι εντυπωσιακό ότι, με την «εξειδίκευση των μέτρων», η κυβέρνηση ουσιαστικά «άδειασε» τις ίδιες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Την ώρα που οι υπουργοί
έδιναν τη συνέντευξη Τύπου με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής κατά 30%, στον
λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη στο Facebook εξακολουθούσε να είναι αναρτημένο
banner που υπόσχεται μείωση της χονδρικής και όχι της λιανικής τιμής του
ρεύματος! Αποφασίστε σε τι αναφέρεστε, γιατί η εικόνα παραπέμπει σε
κυβερνητικό αλαλούμ.

Οδικό χάρτη για μείωση κατά 30% σε βάθος τετραετίας και κατά 20% εντός ενός έτους παρουσίασε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, στη συνέντευξη Τύπου υπό τον Πρόεδρό του, τον Ιούλιο του 2026. Έχει, μάλιστα, προτείνει μέτρα με άμεσο αντίκτυπο: μαζική μεταφορά καταναλωτών από το ακριβό πράσινο τιμολόγιο σε φθηνότερα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ ή άλλων εταιρειών. Περιττό να σχολιάσουμε τον αφελή ισχυρισμό του κ. Τσάφου ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αύξανε τις τιμές των τιμολογίων. Άραγε, σε άλλες χώρες, όπου υπάρχουν σταθερά τιμολόγια για δεκάδες εκατομμύρια καταναλωτές, πώς γίνεται να μειώνεται η τιμή, ενώ μόνο στην Ελλάδα θα αυξανόταν; Έχει άραγε υπόψη του ο Υφυπουργός την Οδηγία 1711;

Η ΔΕΗ, άλλωστε, διαθέτοντας σημαντική παραγωγή από υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ, μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να προσφέρει ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια.

Τιμές ρεύματος: Η εικόνα που δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα

Μετά από την κριτική που τους έχουμε ασκήσει, οι υπουργοί αποφάσισαν επιτέλους να δώσουν και στοιχεία για τις τιμές σε όρους αγοραστικής δύναμης, τα οποία δείχνουν ότι η πλασματική εικόνα του ότι είμαστε πολύ φθηνότερα από τον μέσο όρο είναι στην πραγματικότητα μια εικόνα λίγο υψηλότερων τιμών. Εκθέτουν, βέβαια, και πάλι τον πρωθυπουργό, ο οποίος στην ομιλία του χρησιμοποίησε την εικόνα από τα στοιχεία σε ευρώ, προσπαθώντας να δώσει μια επίπλαστη εικόνα χαμηλών τιμών. Όλοι τους, βέβαια, απέκρυψαν ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο λίγο πάνω από το ένα τρίτο των
νοικοκυριών και δεν μίλησαν για τους υπόλοιπους, για τους οποίους η εικόνα
είναι δυσμενέστερη.

ΥΚΩ: Το «50%» μείωση, που μεταφράζεται σε λιγότερο από 1 ευρώ τον μήνα.

Το πολυδιαφημισμένο «50% μείωση των ΥΚΩ» μεταφράζεται σε 1,4 ευρώ τον μήνα και αφορά αποκλειστικά τις μικρές καταναλώσεις. Η ελάφρυνση, πέραν του ότι είναι μικρή, δεν αφορά όλα τα νοικοκυριά. Για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σήμερα υψηλούς λογαριασμούς, ουσιαστική ελάφρυνση δεν υπάρχει.

Ταμείο Ανάκαμψης & «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: Χαμένοι πόροι, χαμένες ευκαιρίες

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η παραδοχή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δεν μπόρεσε να υλοποιήσει έργα — Φοίβος, Αθήνα, Απόλλων, Ηλέκτρα —συνολικού ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, επικαλούμενη τα χρονοδιαγράμματα.

Το γεγονός ότι οι πόροι δεν χάθηκαν αλλά «πήγαν αλλού» δεν αποτελεί επιτυχία. Τα χρήματα είχαν προβλεφθεί για συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένους στόχους. Όταν αυτά δεν υλοποιούνται, πρόκειται για αποτυχία σχεδιασμού και υλοποίησης.

Ρευματοκλοπές: Δύο χρόνια για μια διάταξη

Για τους έξυπνους μετρητές, που εξακολουθούν να καθυστερούν, η κυβέρνηση επικαλέστηκε τον COVID και την ενεργειακή κρίση. Για να μπορέσουν όλοι οι καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους με τη χρήση τέτοιων μετρητών, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2030.

Την ίδια ώρα, χρειάστηκαν δύο χρόνια για να δημοσιευθεί μία διάταξη για τις ρευματοκλοπές, με τη δικαιολογία ότι έπρεπε πρώτα να ελεγχθεί μήπως «τους είχε ξεφύγει κάτι». Για πρώτη φορά, δε, οι υπουργοί επίσημα παραδέχθηκαν ότι το κόστος τους είναι 450 εκατ. ευρώ, όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει.

Αποθήκευση: Η καθυστέρηση που κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει σήμερα τη σημασία της αποθήκευσης και των μπαταριών. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχώρησε έγκαιρα σε αυτά που η ίδια θεωρεί πλέον απαραίτητα.

Γιατί έργα από διαγωνισμούς που ολοκληρώθηκαν πριν από τρία χρόνια δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί; Γιατί δεν έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινές;

Και γιατί υπάρχουν έργα μπαταριών που δεν ζητούν επιδότηση και περιμένουν ακόμη στον ΑΔΜΗΕ; Η απάντηση είναι απλή: η καθυστέρηση δεν είναι «αθώα». Κοστίζει στους καταναλωτές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, καθώς φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ χάνεται και αντικαθίσταται από ακριβότερη παραγωγή φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση μιλά για μειώσεις στο μέλλον, ενώ οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα σήμερα. Ανακοινώνει στόχους για το 2029, ενώ καθυστερεί έργα και αφήνει αναξιοποίητες δυνατότητες.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και βρίσκεται στο τραπέζι εδώ και μήνες: άμεση παρέμβαση για τις τιμές ρεύματος σήμερα — όχι εξαγγελίες με ορίζοντα το 2029.

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