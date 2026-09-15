AKTOR: Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών

Η «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» σε συνέχεια και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.07.2026 και της από 14.09.2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Πειραιώς ΑΕΠΕΥ»), η οποία θα ενεργεί ως κύριος διαχειριστής (lead manager) του Προγράμματος κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2(β) του Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016. Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή, καθοδήγηση ή συντονισμό από την Εταιρεία και θα συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Στις ανωτέρω αποφάσεις προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών, η ονομαστική αξία των οποίων δε θα υπερβαίνει το 1/10 του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές και εφόσον διακρατούνται), νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαίρεσης ή συνένωσης μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 € ανά μετοχή και ανώτατη τιμής αγοράς 15,00 € ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατά ανώτατο όριο μέχρι 16.07.2028, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.07.2026.

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να διατεθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο.