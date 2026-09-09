Πέτη Πέρκα: Ο φόβος της κάλπης μειώνει και τα τιμολόγια ρεύματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ότι, τελικά, το μόνο που χρειάζεται για να μειωθούν τα τιμολόγια ρεύματος είναι πολιτική βούληση, τόνισε σε σχετική δήλωσή της ο βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς.

Λίγους μήνες πριν από την κάλπη και μπροστά στον φόβο να χάσει ή να αναγκαστεί να μοιραστεί την καρέκλα της εξουσίας στις ερχόμενες εκλογές, έδωσε εντολή στην ΔΕΗ να προσφέρει σταθερό τιμολόγιο ρεύματος για ένα έτος, σε τιμή κοντά στα 10 λεπτά την κιλοβατώρα.

Απέδειξε ακόμη ότι το πρόβλημα της ακρίβειας στο ρεύμα δεν έχει εξωγενή χαρακτηριστικά, ούτε συνδέεται με τις πολεμικές και γεωπολιτικές συγκρούσεις, αφού αυτές συνεχίζονται, αλλά, με την ανοχή της κυβέρνησης στην χωρίς όριο και προηγούμενο κερδοσκοπία των καθετοποιημένων παρόχων ρεύματος.

Στο καρτέλ δηλαδή που με δική της ανοχή λειτουργεί στην Ελλάδα από όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα σε σχέση με τα μέτρα που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα μειώσουν τα τιμολόγια κατά 30% -σε σχέση με πότε άραγε όταν ανέλαβε ή σήμερα και με ποιο μέσο όρο και με ποιο ορίζοντα;- έχουμε να σχολιάσουμε:

-Για το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Αναγνωρίζεται πλέον και από την κυβέρνηση ότι η ΔΕΗ μπορεί και να είναι κερδοφόρα και να προσφέρει τιμολόγια ρεύματος στα 11 λεπτά την κιλοβατώρα. Αυτό όταν ο μέσος όρος για τον τρέχοντα μήνα, Σεπτέμβριο, στο πράσινο τιμολόγια που, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι το 53,2% των νοικοκυριών πληρώνει 20 (!!!) λεπτά την κιλοβατώρα.

Στο πράσινο τιμολόγιο παραμένει «εγκλωβισμένη», άρα, η πλειονότητα των νοικοκυριών και ειδικά οι πιο ευάλωτοι, π.χ. χαμηλοσυνταξιούχοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το νέο χρηματιστήριο των πολύχρωμων τιμολογίων που αποτελεί καινοτομία της Νέας Δημοκρατίας.

-Για τη μείωση της χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Η μείωση των ΥΚΩ αντιστοιχεί μόλις σε ελάφρυνση 12 ευρώ το έτος ενώ, η κυβέρνηση αποκρύπτει τα στοιχεία σε σχέση με το πόσο έχουν αυξηθεί, αντίστοιχα, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του ΑΔΜΗΕ επί Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται ακόμη με πολύ μεγάλη καθυστέρηση εφόσον έχουν ολοκληρωθεί: από το 2021 η «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης, αλλά και η διασύνδεση νησιών από το σύμπλεγμα των Κυκλάδων ανά τα έτη, καθώς και από τα τέλη του 2025, δηλαδή εδώ και σχεδόν ένα έτος η «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης.

Να σημειώσουμε, με την ευκαιρία, ότι η μεγαλύτερη διασύνδεση στη χώρα μας, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής, είναι το μοναδικό έργο που δεν έχει εγκαινιαστεί από την κυβέρνηση καθότι, ο Πρωθυπουργός ανέβαλε την τελετή εξαιτίας των διαμαρτυριών αγροτών και κτηνοτρόφων στους δρόμους της Κρήτης.

-Για τη μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η κυβέρνηση επιλέγει να αξιοποιεί το αγαπημένο σε αυτήν εργαλείο του κοινωνικού αυτοματισμού για να δικαιολογήσει την δική της επιλογή οι τιμές ρεύματος να «καίνε» και άρα, να οδηγούν σε αύξηση ρευματοκλοπών και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Και τα δύο αυτά φαινόμενα εμφανίστηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, για την οποία έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης η Νέα Δημοκρατία.

Και αντί για την εύκολη κατηγορία ότι για το ακριβό ρεύμα «φταίνε» όσοι ρευματοκλέπτουν και αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, μήπως η κυβέρνηση να δει συγκριτικά πόσο επιβαρύνει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών το κόστος εξισορρόπησης, κάτι το οποίο έχει επισημάνει και η βιομηχανία;

-Για την «επιτάχυνση» της αποθήκευσης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αποδέχτηκε μεν την καθυστέρηση να μπει η αποθήκευση ενέργειας στο σύστημα, δεν μάς είπε όμως πόσο κόστισε στους καταναλωτές η «καθυστέρηση» αυτή.

Όπως και δεν μάς είπε πόσα εκατομμύρια ευρώ πρόσθεσε η «καθυστέρηση» αυτή στα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες. Είναι γνωστό ότι το λόμπι ορυκτών καυσίμων χρωστάει πολλά στην παρούσα κυβέρνηση.

-Για την εξοικονόμηση και την αυτοκατανάλωση

Θα ήταν προτιμότερο να μην μιλάει για την εξέλιξη των προγραμμάτων εξοικονόμησης κατά τη δική της διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, τα οποία πάνε από παράταση σε παράταση κάθε χρόνο.

Όπως και η ανακοίνωση ενός προγράμματος αυτοκατανάλωσης δεν αρκεί για να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών όταν, όλες και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτήν η κυβέρνηση δεν συμπαθεί την ενεργειακή δημοκρατία καθώς και όταν, δύο έτη μετά τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ακόμη αναμένεται η Υπουργική Απόφαση για το net billing.

Να μην αναφερθούμε δε στο «φιάσκο» με το στρεβλό Πρόγραμμα «Απόλλων» που έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχετικά με τις λιγνιτικές περιοχές που κατέστρεψαν οι δικές σας πολιτικές επιλογές, εμείς δεν τις θυμόμαστε μόνο με αφορμή τη ΔΕΘ, δουλεύουμε συστηματικά εδώ και χρόνια, και θα συνεχίσουμε με νέες πρωτοβουλίες, κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές, μέχρι να υπάρξει πραγματικά δίκαιη μετάβαση.

Η πράσινη μετάβαση τέλος, κύριε Παπασταύρου, δεν αποτελεί μία ιδεοληψία, όπως δηλώσατε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου αλλά, τον μοναδικό δρόμο που μπορεί να εξασφαλίσει μία αξιοβίωτη ζωή στον πλανήτη μας, την οποία οφείλουμε στους νέους ανθρώπους.

Ιδεοληψία είναι η επιλογή της δικής σας κυβέρνησης να στηρίζει, με κάθε τρόπο, τα ορυκτά καύσιμα αλλά και την πυρηνική ενέργεια.