Τα καύσιμα βάζουν «φωτιά» στον πληθωρισμό- Σήμα κινδύνου για το κόστος θέρμανσης

Με ιδιαίτερα υψηλές τιμές κινδυνεύει να κάνει πρεμιέρα φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς το ράλι του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα σε σχέση με τον περυσινό Οκτώβριο. Με τα σημερινά δεδομένα, εάν η διάθεσή του ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,09-1,10 ευρώ κατά την έναρξη της περυσινής περιόδου, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τον χειμώνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ.

Ενδεικτική της πίεσης που έχει ήδη διαμορφωθεί είναι η εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Αγούστου, που ανακοινώθηκαν χθες. Το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά το γεγονός ότι δεν διατίθεται ακόμη στην αγορά, εμφανίζεται ακριβότερο κατά 53,2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται συνολικά στα ενεργειακά προϊόντα, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6% και τη βενζίνη κατά 15,3%. Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους προμηνύει έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την ώρα που για τη φετινή περίοδο δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποια νέα παρέμβαση στήριξης. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2027-2032 μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, αλλά επί του παρόντος παραμένει άγνωστο τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου τον εφετινό χειμώνα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, χωρίς όμως να δεσμεύεται και επικαλούμενος ότι η κυβέρνηση κατά το παρελθόν έχει λάβει μέτρα όταν έκρινε ότι είναι αναγκαία και με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Επί του παρόντος πάντως το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου απορροφά τόσο την επιδότηση που δόθηκε από την κυβέρνηση στο ντίζελ κίνησης (10 λεπτά το λίτρο), όσο και τις εκπτώσεις που παρέχουν τα διυλιστήρια της Helleniq Energy και της Motor Oil (5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη). Έτσι η μέση πανελλαδική τιμή των δυο προϊόντων δεν πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ τα προαναφερόμενα μέτρα έχουν ορίζοντα ισχύος το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,10 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,063 ευρώ το λίτρο.

Πάντως ο Νίκος Παπαγεωργίου πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής (ΣΑΠΕΚ) εκτιμά, ότι θα είναι τέτοιες οι εξελίξεις των διεθνών τιμών που οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα θεωρούν ως μάλλον συμφέρουσα την τιμή των 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που επισήμως κυκλοφορεί στην αγορά με μειωμένο φόρο από τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσοίωνες. Εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει στην αγορά τουλάχιστον κατά 70% ακριβότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης άρχιζε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η τιμή του θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, κατά την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης –όταν η τιμή της βενζίνης ήταν στα 1,65 ευρώ το λίτρο, η τιμή εκκίνησης κυμαινόταν μεταξύ 1,09 και 1,10 ευρώ ανά λίτρο, ελαφρώς χαμηλότερα ή περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σήμερα το σύνολο των ενεργειακών προϊόντων επηρεάζεται από τις εξελίξεις στα δυο πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Είναι ενδεικτικό ότι χθες η τιμή του πετρελαίου Βrent βρισκόταν πάνω από τα 100 δολ το βαρέλι με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι θα φθάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF έκλεισε μια ανάσα από τα 80 ευρώ/MWh στα 79,88 ευρώ/MWh. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του φυσικού αερίου πριν την έναρξη του πολέμου κινούνταν γύρω από τα 30 ευρώ/MWh.