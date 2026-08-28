Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό

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Παρασκευή, 28/08/2026 - 10:48
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Η προληπτική συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης των αιφνίδιων βλαβών και διατήρησης χαμηλού ενεργειακού κόστους.

Καθώς οι τεχνικοί κατακλύζονται από κλήσεις έκτακτης ανάγκης κατά τις περιόδους αιχμής του καλοκαιριού και του χειμώνα, η επιλογή της κατάλληλης εποχής για τον έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης εξασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση, απρόσκοπτη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας.

Κάπως έτσι, οι ενδιάμεσες εποχές - το φθινόπωρο και η άνοιξη - αποτελούν την ιδανική περίοδο για τις συγκεκριμένες εργασίες. Η τακτική φροντίδα διατηρεί τις αντλίες θερμότητας, τα κλιματιστικά και τους λέβητες σε υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας αισθητά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Τι περιλαμβάνει ο τεχνικός έλεγχος

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ο τεχνικός καθαρίζει τα στοιχεία και τα θερμαντικά σώματα, απομακρύνει υπολείμματα, ελέγχει τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις, τα επίπεδα ψυκτικού υγρού (φρέον) και τις σωληνώσεις αποστράγγισης.

Παράλληλα, εντοπίζει σημάδια φθοράς, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση για εξαρτήματα που χρειάζονται αντικατάσταση πριν παρουσιαστεί σοβαρή βλάβη.

Οργάνωση ανάλογα με την εποχή

Η άνοιξη είναι η κατάλληλη στιγμή για τη συντήρηση του κλιματιστικού, ενώ το φθινόπωρο ενδείκνυται για το σύστημα θέρμανσης. Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας, ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.

Το πλεονέκτημα του έγκαιρου προγραμματισμού

Η ζήτηση αυξάνεται προς το τέλος της άνοιξης και του φθινοπώρου. Ο προγραμματισμός των ραντεβού νωρίς στη σεζόν εξασφαλίζει άμεση διαθεσιμότητα τεχνικών.

Σε περιοχές με θερμότερο κλίμα, ο έλεγχος του AC μπορεί να γίνει από τον Φεβρουάριο, ενώ σε ορεινές περιοχές η συντήρηση της θέρμανσης προτιμάται στα τέλη του καλοκαιριού.

Για τη διασφάλιση της τακτικής φροντίδας χωρίς παραλείψεις, η εγγραφή σε ένα ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με μια τοπική εταιρεία HVAC μπορεί να εγγυηθεί την έγκαιρη ένταξη σας στο ημερολόγιο ελέγχων!

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 10:48
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