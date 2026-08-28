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ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2026

ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α&#039; Εξάμηνο 2026
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 09:41
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Η έρευνα καταγράφει ήπια υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το Α΄ εξάμηνο του 2026, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 56,5 μονάδες από 59,2 το προηγούμενο εξάμηνο.

Το λειτουργικό κόστος παραμένει ο κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας, καθώς σε σύγκριση με το 2025 το 73,3% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73,2% τα καύσιμα και το 77,5% τις πρώτες ύλες και προμήθειες που έχει ανάγκη, με τις μεσοσταθμικές αυξήσεις να προσδιορίζονται στο 26,03%, στο 27,75% και στο 24,75% αντίστοιχα. Η επιβάρυνση αυτή μετακυλίεται εν μέρει στις τιμές, καθώς το 40,3% των επιχειρήσεων προχώρησε σε ανατιμήσεις έναντι μόλις του 7,2% που μείωσε τιμές, ανατρέποντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διαδοχικών ανατιμήσεων των προηγούμενων πέντε εξαμήνων.

Η ρευστότητα συνεχίζει να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς το 48% των επιχειρήσεων δήλωσε περαιτέρω μείωση, έναντι μόλις του 16,4% που κατέγραψε βελτίωση.

Στα θετικά η απασχόληση επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (81,1%) να διατηρούν σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων τους και με θετικό ισοζύγιο ανάμεσα σε όσες αύξησαν (12,3%) και σε όσες μείωσαν (6,5%) το προσωπικό τους.

Στον αντίποδα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται σταθερά ανοδικά, καθώς περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (30,9%) εμφανίζουν μία ή περισσότερες καθυστερημένες υποχρεώσεις και το 13,3% συσσωρεύει τρεις ή περισσότερες, γεγονός που φανερώνει ότι οι βελτιώσεις αυτές παραμένουν εύθραυστες.

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