Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Θετικά αποτελέσματα και παράταση για τους 36 εργαζόμενους της πρώην ΛΑΡΚΟ

Θετικά αποτελέσματα αποδίδει η πρωτοβουλία που ανέλαβε το προηγούμενο διάστημα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη διασφάλιση της εργασιακής συνέχειας των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Με επιστολή του προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Δημήτριος Βουρδάνος, είχε ζητήσει την παράταση της απασχόλησης των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ σε υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό και, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5256/25.08.2026, εξασφαλίστηκε η παράταση της απασχόλησης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, διασφαλίζοντας την εργασιακή συνέχεια τριάντα έξι (36) πρώην εργαζομένων της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι προσφέρουν ήδη με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες τους στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, συμβάλλοντας στην κάλυψη πάγιων και ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως:

οδηγοί,

χειριστές μηχανημάτων έργου,

εργάτες,

διοικητικοί υπάλληλοι.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αξία της συντονισμένης προσπάθειας και της θεσμικής συνεργασίας. Στην επίτευξη του αποτελέσματος συνέβαλαν καθοριστικά η υποστήριξη βουλευτών και άλλων αιρετών, καθώς και η θετική ανταπόκριση των συναρμόδιων Υπουργείων και της ΔΥΠΑ.

Η ικανοποίηση του αιτήματος έχει διπλό όφελος, καθώς:

Διασφαλίζει το εισόδημα και την οικονομική σταθερότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους, περιορίζοντας τον κίνδυνο ανεργίας σε περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την παύση λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Ενισχύει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έμπειρο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύει στην πράξη ότι παραμένει σταθερός αρωγός των εργαζομένων, μετατρέποντας τις θεσμικές διεκδικήσεις σε χειροπιαστά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και πρόσθεσε: «Οι 36 εργαζόμενοι στις Π.Ε. Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας έχουν πλέον το αίσθημα της εργασιακής ασφάλειας, ενώ οι υπηρεσίες μας διατηρούν ένα πολύτιμο και έμπειρο δυναμικό. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινωνική συνοχή με πράξεις».