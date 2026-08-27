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Π. Πολάκης: Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και διυλιστηρίων

Π. Πολάκης: Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και διυλιστηρίων
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 13:17
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Στα 1,20€/λίτρο η τιμή αν μπουν όρια στα περιθώρια διύλισης και τον ΕΦΚ

Δήλωση του υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχη Υγείας και Διαφάνειας της ΚΟ, για την ακρίβεια στα καύσιμα

«Ο λόγος της εκτίναξης των κερδών είναι ένας:

Το 2019 περιθώριο διύλισης (δηλαδή κέρδος ανά βαρέλι διυλιζόμενου πετρελαίου) 6 δολάρια!

Το 2026 περιθώριο διύλισης 35 δολάρια το βαρέλι!

Γιατί; Γιατί έτσι θέλουν τα δύο διυλιστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτρέπει να το κάνουν!!

Γι’ αυτό εδώ η βενζίνη στα 2 ευρώ (συν βέβαια ο πανύψηλος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που τον κρατάει ο Μητσοτάκης στα 700 ευρώ τον τόνο).

Αν το περιθώριο διύλισης-κέρδους περιοριστεί με νόμο μέχρι τα 8-9 δολάρια το βαρέλι το ανώτερο, αύριο το πρωί η βενζίνη θα πουλιέται 30-35 λεπτά λιγότερο!!!

Αν ο ΕΦΚ πάει από τα 700 στα 400 ευρώ ο τόνος, αύριο το πρωί η βενζίνη θα πουλιέται 50-60 λεπτά φθηνότερα!!

Άρα αν γίνονταν αυτά τα δύο, η βενζίνη θα είχε 1,20 ευρώ!!!

Αυτή είναι η μεγάλη ληστεία! Διυλιστηρίων και κράτους Μητσοτάκη».

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