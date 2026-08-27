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Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος
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Πέμπτη, 27/08/2026 - 12:32
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Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε σήμερα στο Ελληνικό Κράτος το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και δίδεται σε κυκλοφορία. Η σχετική τελετή πραγματοποιήθηκε στον σταθμό Μετρό «Μίκρα», παρουσία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτών, του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα και των τοπικών αρχών. Πρόκειται για την πρώτη διακλάδωση σε αυτόματο μετρό που γίνεται στην ελληνική τεχνική ιστορία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για τον καταλυτικό του ρόλο στην ολοκλήρωση του έργου και δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που παραδίδουμε στους Θεσσαλονικείς το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο καταλυτική μπορεί να είναι η πολιτική βούληση για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Ομίλου AKTOR που έδωσαν την ψυχή τους για να ολοκληρωθεί το έργο, αλλά και την Hitachi, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατο να τελειώσει το μετρό. Η επέκταση του Μετρό Καλαμαριάς θα αλλάξει τη ζωή χιλιάδων πολιτών».

Ο κ. Εξάρχου συμπλήρωσε: «Η ιστορία του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι διαφορετική από την πρόσφατη ιστορία της AKTOR. Σήμερα παραδίδουμε το πλέον σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη, με μία ανανεωμένη AKTOR που μόλις ολοκλήρωσε την άντληση κεφαλαίων €1 δισ. για να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους €3 δισ. για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Αυτή η εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην AKTOR αντανακλά και τα αποτελέσματα των κόπων και της σκληρής προσπάθειας που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία τα τελευταία επτά χρόνια. Αν συνεχίσουμε έτσι, με εταιρείες σαν την AKTOR – τη μεγαλύτερη και πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – τίποτε δεν θα εμποδίσει την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Πέντε νέοι σταθμοί

Η έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό αναβαθμίζει συγκοινωνιακά τον Δήμο Καλαμαριάς, καθώς αναμένεται ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 60.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση, με την απόσταση από τον Σταθμό της Μίκρας έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό να καλύπτεται σε μόλις 25 λεπτά.

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά περιλαμβάνει υπόγεια κύρια γραμμή μήκους περίπου 4,8 χλμ. δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από οδικούς άξονες, 5 σταθμούς, 5 φρέατα, 3 σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και έναν επίσταθμο.

Η επέκταση ξεκινά μετά την διακλάδωση που βρίσκεται νότια και σε επαφή με τον σταθμό «25ης Μαρτίου» της βασικής γραμμής, ακολουθώντας την οδό Σόλωνος και μετά τις οδούς Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτου Κυδωνιών και Πόντου και καταλήγει στη συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων (επίσταθμος Μίκρας). Οι πέντε νέοι σταθμοί του Μετρό είναι οι «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», αντίστοιχα.

15 νέοι συρμοί

Το σύστημα της επέκτασης έχει διαστασιολογηθεί για 18.000 επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά κατεύθυνση με χρονοαπόσταση 90 δευτερολέπτων, λαμβάνοντας υπόψη τους προβλεπόμενους αριθμούς επιβατικής κίνησης ανά σταθμό καθώς και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος.

Έτσι, για την κάλυψη των απαιτήσεων τόσο της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασης της Καλαμαριάς, στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκε η κατασκευή, η προμήθεια και η θέση σε λειτουργία δεκαπέντε νέων συρμών.

Η λειτουργία της επέκτασης

Η λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά ελέγχεται από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο οποίο παρακολουθούνται και ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο, όλες οι λειτουργίες του Μετρό, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Για την μετακίνηση των επιβατών από και προς το κέντρο δεν απαιτείται μετεπιβίβαση. Οι επιβάτες που μετακινούνται από και προς την Καλαμαριά δεν χρειάζεται να αλλάξουν τρένο για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Στον σταθμό 25ης Μαρτίου, η γραμμή της Καλαμαριάς (Γραμμή 2) συναντά τη Βασική Γραμμή (Γραμμή 1). Από εκείνο το σημείο και μετά, τα τρένα και των δύο γραμμών κινούνται στις ίδιες ακριβώς ράγες και περνούν από τους ίδιους σταθμούς στο κέντρο.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η λειτουργία της Επέκτασης ακολουθεί την τυποποίηση της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την εξοικείωση του επιβατικού κοινού με τον τρόπο λειτουργίας της.

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