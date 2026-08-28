Κ. Χατζηδάκης: Δεν έτυχε… Πέτυχε! Νέο «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα, για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις

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Στα 5,3 δις. ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να κάνει λόγο για ένα πρόγραμμα με ισχυρό κοινωνικό πρόσωπο.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«2.800 κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά.

- Εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες.

- Αύξηση έως και 100 ευρώ τον χρόνο στο επίδομα θέρμανσης.

- Νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συρμοί Μετρό.

Αυτά είναι μερικά από τα μέτρα που σχεδιάσαμε για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές. Με έντονο κοινωνικό πρόσημο!

Το Ελληνικό πρόγραμμα για το Κλιματικό Ταμείο ήταν από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν.

Ε, αυτό δεν έτυχε… Πέτυχε!

Ο Πρωθυπουργός μού είχε αναθέσει την ευθύνη για τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας και γνωρίζω την πολύ καλή δουλειά που έγινε από τα συναρμόδια υπουργεία για τον σχεδιασμό των δράσεων του Ταμείου.

Αυτό άλλωστε αναγνώρισε χθες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: την ποιότητα και την αρτιότητα των παρεμβάσεων στο Ελληνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο».