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ΠΑΣΟΚ: Οικονομική ασφυξία των φωτοβολταϊκών παραγωγών από τη στρεβλή εφαρμογή της ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές

ΠΑΣΟΚ: Οικονομική ασφυξία των φωτοβολταϊκών παραγωγών από τη στρεβλή εφαρμογή της ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές
Newsroom
Δευτέρα, 29/06/2026 - 15:49
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Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου, με θέμα: «Οικονομική ασφυξία των φωτοβολταϊκών παραγωγών πανελλαδικά από τη στρεβλή εφαρμογή της ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές, τη μη εφαρμογή της αποζημίωσης των περικοπών, τα κόκκινα δάνεια και την ανάγκη επέκτασης των συμβάσεων»

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Κύριε Υπουργέ,

Χιλιάδες μικροί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα έως 1MW, στον Νομό Δράμας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, βρίσκονται σήμερα σε πραγματική οικονομική ασφυξία. Πρόκειται για αγρότες, επαγγελματίες, συνταξιούχους και μικρομεσαίους επενδυτές, καθώς και για Ενεργειακές Κοινότητες που επένδυσαν μέσα από συλλογικά σχήματα, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την εθνική στρατηγική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διέθεσαν τις οικονομίες τους και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δανείστηκαν για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους με βάση τους όρους που ίσχυαν τη στιγμή της απόφασής τους. Σήμερα διαπιστώνουν ότι το πλαίσιο αυτό ανατρέπεται διαρκώς και ότι τα έσοδά τους συμπιέζονται ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις.

Δεδομένου ότι η ρύθμιση για τις αρνητικές τιμές που ψηφίστηκε στις 24 Ιουνίου 2026 εφαρμόζεται με τρόπο που λειτουργεί εις βάρος του παραγωγού. Αντί να περιορίζει την απώλεια της ενίσχυσης στις ώρες πέραν του ορίου, στερεί στην πράξη ολόκληρη τη Διαφορική Προσαύξηση για όλες τις ώρες του επεισοδίου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο πρώτων ωρών για τις οποίες ουδεμία πρόβλεψη αποκλεισμού θα έπρεπε να υπάρχει. Έτσι ο παραγωγός μένει απλήρωτος ακόμη και για ώρες που δεν θα έπρεπε να θίγονται, με ένα από τα πιο αυστηρά όρια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεδομένου ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγουν περικόπτεται από τους Διαχειριστές και χάνεται χωρίς καμία αποζημίωση. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943, στο άρθρο 13 παράγραφος 7, προβλέπει ρητά αποζημίωση για την περικοπτόμενη ενέργεια. Ως κανονισμός της Ε.Ε. η υποχρέωση αυτή έχει τυπικά μεταφερθεί και στο ελληνικό δίκαιο, ωστόσο στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Ο παραγωγός καλείται να επωμιστεί το κόστος μιας αδυναμίας του συστήματος για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει, τη στιγμή που άλλα κράτη-μέλη χορηγούν κανονικά την αποζημίωση αυτή.

Δεδομένου ότι η σώρευση των απωλειών αυτών έχει άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Δάνεια που συνάφθηκαν με υγιείς όρους και ρεαλιστικές προβλέψεις εσόδων οδηγούνται πλέον σε κόκκινο, καθώς ο δανειολήπτης αδυνατεί να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις που υπολόγισε με βάση ένα πλαίσιο που το ίδιο το κράτος ανέτρεψε. Πρόκειται για οφειλές που δεν προέκυψαν από κακή διαχείριση, αλλά από εξωγενείς ρυθμιστικές μεταβολές, και ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως έγινε και με αντίστοιχα έκτακτα μέτρα στήριξης στο παρελθόν.

Δεδομένου ότι ο χρόνος και τα έσοδα που χάνονται από τις περικοπές και τις αρνητικές και μηδενικές τιμές δεν αναπληρώνονται με κανέναν τρόπο μέσα στη διάρκεια της σύμβασης. Η επέκταση της διάρκειας των συμβάσεων δίνει στον παραγωγό τη δυνατότητα να ανακτήσει σε βάθος χρόνου όσα του στερούνται σήμερα, χωρίς να απαιτείται άμεση εκταμίευση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μετακυλίοντας την αποκατάσταση σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες της αγοράς αναμένονται ευνοϊκότερες.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να εξετάσετε τη διόρθωση της ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές που ψηφίστηκε στις 24 Ιουνίου 2026, η οποία στερεί την ενίσχυση ακόμη και για τις δύο πρώτες ώρες κάθε επεισοδίου, και τη χορήγηση αναδρομικής αποζημίωσης από την 1η Ιανουαρίου 2025 για τις ώρες αυτές;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την εφαρμογή στην πράξη του άρθρου 13 παράγραφος 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, που προβλέπει ρητά αποζημίωση για την περικοπτόμενη ενέργεια, τη στιγμή που νομοθετούνται και εφαρμόζονται ρυθμίσεις αντίθετες προς αυτό, κατά παράβαση του ίδιου του Κανονισμού;

3. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε τα δάνεια των παραγωγών που οδηγούνται σε κόκκινο εξαιτίας των ρυθμιστικών αυτών μεταβολών να χαρακτηριστούν οφειλές έκτακτης ανάγκης, κατά το πρότυπο αντίστοιχων μέτρων στήριξης που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν;

4. Προτίθεστε να νομοθετήσετε την επέκταση των συμβάσεων κατά επτά έτη για όλα τα έργα, ώστε να αναπληρωθούν τα έσοδα που χάνονται από τις περικοπές και τις αρνητικές και μηδενικές τιμές»;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αναστάσιος Νικολαΐδης

Φραγκίσκος Παρασύρης

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