Φρ. Παρασύρης: Βαφτίζουν «επιτυχία» τη μεταφορά του λογαριασμού της Ρήτρας Διαφυγής στους πολίτες

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Παρασκευή, 07/08/2026 - 12:13
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Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα «μνημειώδες» επίτευγμα: ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται (αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων) ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, η κυβέρνηση απέτυχε οικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως αποδεικνύει η μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του ΤΑΑ, το σύνολο των περικοπών με τις αναθεωρήσεις στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ!

Η διοικητική τους ανεπάρκεια είναι αδιαμφισβήτητη και αποδεικνύεται στην πράξη: το «Εξοικονομώ 2021», για παρεμβάσεις σε κατοικίες, παραμένει μέχρι σήμερα, μετά από πέντε χρόνια, ανολοκλήρωτο. Το ίδιο και χειρότερα συμβαίνει στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2023, ενώ τα μεταγενέστερα καταγράφουν μικρή υλοποίηση. Και όλα αυτά αφορούν μόνο τις κατοικίες.

Αντίστοιχο φιάσκο καταγράφεται και στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» των 140 εκατ. ευρώ, όπου, με την ανικανότητά τους στην απορρόφηση, φορτώνουν 110 εκατ. ευρώ στους φορολογούμενους.

Με απλά λόγια: λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.

Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο. Όταν αδυνατείς να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους και, για να κρύψεις την ανικανότητά σου, υποθηκεύεις τα εθνικά ταμεία, δεν παράγεις εθνική στρατηγική.

Απλώς φορτώνεις στους πολίτες το τεράστιο κόστος της δικής σου αποτυχίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 12:41
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