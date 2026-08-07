Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

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Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 14:57
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Στον ραδιοφωνικό σταθμό «REALFM» παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Παρασκευής ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για την κριτική προς την κυβέρνηση σχετικά με τη διαχείριση των πυρκαγιών αλλά και το ζήτημα της πρόληψης, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Δε νομίζω ότι εμείς έχουμε μια μηδενιστική λογική ούτε έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Λέω όμως το εξής: Το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει – οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, τα στρέμματα τα οποία κάηκαν ολοσχερώς – είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν επιβεβαιώνει τη γραμμή της κυβέρνησης ότι ‘’έχει γίνει η πιο μεγάλη επένδυση στην πολιτική προστασία και πήγαν όλα καλά’’. Η εικόνα στους πολίτες είναι ότι πήγαν καλά όλες αυτές τις ημέρες; Νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν μπορεί αυτό να το αποδεχτεί. Αν, δηλαδή, βάζουμε τον πήχη τόσο χαμηλά και λέμε ότι θα δαπανούμε χρήματα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, σημαίνει ότι στην ουσία έχουμε παραιτηθεί από το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους ανθεκτικότητας ή όρους στήριξης της πολιτικής προστασίας με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες».

«Δεν μπορεί να λέμε ότι αιφνιδιαστήκαμε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ανακαλύπτουν την κλιματική κρίση και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Πράγματι, υπάρχουν αυτά. Πράγματι και κλιματική κρίση υπάρχει, η οποία έχει μάλιστα γεωμετρική πρόοδο – επί τα χείρω – και ακραίες καιρικές συνθήκες. Το ζήτημα είναι πώς τρέχει ο μηχανισμός και σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο επιχειρησιακό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις νέες συνθήκες που πια είναι η νέα κανονικότητα. Δεν είναι κάτι που θα σταματήσει και θα πούμε μήπως ‘’τον επόμενο Αύγουστο δεν έχει ακραίες καιρικές συνθήκες’’ ή μήπως ‘’τον επόμενο Αύγουστο σταματήσει η κλιματική κρίση’’. Δεν θα σταματήσει τόσο γρήγορα, αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη διαπλανητική πολιτική που να μπορέσουν να υπάρξουν αναχώματα. Όσο λοιπόν αυτό παραμένει, η χώρα θα πρέπει να δίνει πιο μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Θα πρέπει να φροντίζει ο μηχανισμός που υπάρχει – τα Canadair και τα υπόλοιπα στην ουσία και το υπόλοιπο δυναμικό – να μπορεί να συντηρείται για να μπορούν να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι. Να μην έχουμε το φαινόμενο: ένα ναι μεν αρκετό δυναμικό, αλλά αυτό να μην μπορεί να χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει συντηρηθεί ορθά», πρόσθεσε.

«Οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο. Σβήνονται δυστυχώς, τον χειμώνα, όταν προετοιμάζεσαι. Δεν είχαμε την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι «είχαμε λιγότερες πτήσεις αυτών [των αεροσκαφών] τα οποία στην ουσία ίπτανται όλη την ημέρα, ακριβώς για να μην μπορούν να καθηλωθούν, αν οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν», επισημαίνοντας ότι απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα που σχετίζονται με αυτό.

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε: «Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές, όπως για παράδειγμα στον Daniel. Άρα, είναι κεντρικό ζήτημα η γρήγορη αποκατάσταση».
«Κεντρικό ζήτημα είναι και το μακροπρόθεσμο, δηλαδή τι; Πώς διαμορφώνεις στόχους για το φυσικό περιβάλλον ώστε να επανέλθει. Για παράδειγμα στην Εύβοια, όπου είχαμε δει ένα πολύ μακρόπνοο σχέδιο, ενώ ήταν ένα καλό σχέδιο, στην εφαρμογή, νομίζω, δεν έχει γίνει αυτό το οποίο περιμέναμε. Άρα, αυτό έχει να κάνει με το αν μια πολιτεία βλέπει με όρους επικοινωνίας μόνο την αντίδραση – πέρα από το γεγονός – ή αν τη βλέπει και με όρους ουσίας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το αίτημα της κυβέρνησης προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Εδώ πράγματι έχουμε σημαντικά ζητήματα, διότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω και σε ζητήματα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε ενεργειακή αναβάθμιση και σε έργα υποδομών», σημειώνοντας ότι υπήρχαν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και στο Ταμείο Συνοχής για τέτοια έργα.
Όπως είπε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Συνοχής «περίπου 800 εκατ. δεν αξιοποιήθηκαν. Ελπίζω ότι αυτά τα χρήματα, που ήταν ευρωπαϊκά χρήματα για να πάνε ακριβώς στην ενέργεια, να μην είναι αυτά τα οποία λέει τώρα η κυβέρνηση ότι από εθνικούς πόρους θα βρούμε για να χρηματοδοτήσουν πολιτικές που δεν έγιναν, ενώ μπορούσαν να γίνουν πριν».

«Λέμε ξεκάθαρα ότι η χώρα έμεινε πίσω στην αποθήκευση, είμαστε ουραγοί στην αποθήκευση, ενώ υπήρχαν δυνατότητες. Και φοβάμαι πολύ ότι αυτό το οποίο παρουσίασε χθες η κυβέρνηση μετά βαΐων και κλάδων για να δείξει ότι κάτι κάνει για την ενέργεια, κυρίως είναι να δικαιολογήσει μια αποτυχία μέσα από εθνικούς πόρους, δηλαδή να πληρώσουν οι φορολογούμενοι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί από την Ευρώπη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ανθεκτικότητας».

Κληθείς να σχολιάσει το πολιτικό σκηνικό, με βάση την τωρινή εικόνα των δημοσκοπήσεων, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι αυτή η εικόνα «πιστεύουμε ότι θα αλλάξει από Σεπτέμβρη, γιατί ακριβώς η πολιτική σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που έχουν την πραγματική πολιτική διαφορά. Και το κόμμα το οποίο έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε όλα τα επίπεδα, είτε αφορά την εργασία, την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο, την ενεργειακή πολιτική, το ιδιωτικό χρέος», σημειώνοντας ότι αυτές οι θέσεις «με τη Νέα Δημοκρατία αναμετρώνται δομικά, προγραμματικά, πολιτικά. Υπάρχουν δύο επιλογές κυβερνητικές, δύο προτάσεις εξουσίας. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας, όποιος θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, ο λαός είναι κυρίαρχος , μπορεί να το επιλέξει. Αν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, θα υπάρξει μια κυβέρνηση δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία κορμό και κάποιο άλλο δεξιό ή ακροδεξιό κόμμα να την συνεπικουρεί. Όποιος επιλέξει την πρόταση εξουσίας του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ».

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