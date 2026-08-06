ΠΑΣΟΚ: Ζητά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς

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Πέμπτη, 06/08/2026 - 10:25
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Κοινή δήλωση Δημήτρη Μάντζου, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) αποτελεί τμήμα του ενεργειακού σχεδιασμού, που κατέστρωσε μετά το 2009 η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, το οποίο το 2013 εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ το 2014, με εισήγηση του τότε υπουργού ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις.

Παρά το γεγονός ότι ,σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της ΕΕ, το τμήμα Ελλάδα – Κύπρος έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021, μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις λόγω ευθυνών των επόμενων διαδοχικών κυβερνήσεων, το έργο έχει σήμερα άγνωστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με προφανείς σοβαρές συνέπειες για τη χώρα και την ενεργειακή της ασφάλεια.

Το έργο έχει λάβει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει ποτέ εξασφαλιστεί για ανάλογο έργο, καθώς και την πλήρη γεωπολιτική στήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής έναντι τρίτων παραγόντων, όπως προκύπτει από απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη.

Μετά την αναστολή των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου λόγω των παράνομων αντιδράσεων της Τουρκίας τον Ιούλιο 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός και το ΠΑΣΟΚ υπήρξε το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έθετε σταθερά και επίμονα το ζήτημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητα στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στις ανεδαφικές διεκδικήσεις της Άγκυρας που αντιβαίνουν ευθέως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούμε εκ νέου από την Κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και -κυρίως- από γεωπολιτικής σκοπιάς.

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