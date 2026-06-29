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Σταύρος Καλαφάτης: Σε εφαρμογή η στρατηγική μας για τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Hubs Καινοτομίας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες
Newsroom
Δευτέρα, 29/06/2026 - 15:14
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«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης εστιάζουμε στη μετάβαση προς μια καινοτόμο, πράσινη, ψηφιακή και ανταγωνιστική οικονομία με πολιτικές που διασυνδέονται με τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην εκπομπή “Αυτοδιοίκηση” με την δημοσιογράφο Κέλλυ Κοντογεώργη.

Μιλώντας για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στη στρατηγική του Υπουργείου για την περιφερειακή ανάπτυξη τονίζοντας ότι: «Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μας, στον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που ψυχαγωγούμαστε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ιδιαίτερα”, τόνισε, “αποτελεί κάτι παραπάνω από μια νέα τεχνολογία, αποτελεί μια νέα βιομηχανική επανάσταση, μια νέα μετα-ψηφιακή εποχή. Για αυτό στις βασικές προτεραιότητες του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ΤΝ, η επένδυση στην παραγωγή νέας γνώσης και η μετατροπή της σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και κυρίως η αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού κάθε Περιφέρειας.

Ειδικότερα, αφού αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν επιτευχθεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την καθιέρωση του gov.gr από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «Στην προσπάθεια αυτή οι πόλεις, η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Έχουμε καταρτίσει και έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια συγκεκριμένη στρατηγική που αφορά τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Hubs Καινοτομίας. Είναι ουσιαστικά τοπικοί πόλοι ανάπτυξης σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες», ανέφερε.

Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: «Κάθε Περιφέρεια διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή παραρτήματα ΑΕΙ, καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα με υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας και δυναμική παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων. Μέσω αυτής της στρατηγικής στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό και στη διασύνδεση αυτών των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των επιστημονικών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικότητας. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε οικονομίες κλίμακος, συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιφέρεια για τους νέους μας επιστήμονες, αλλά κυρίως δημιουργούμε συνέργειες ώστε η έρευνα που παράγεται σε τοπικό επίπεδο να μη μένει στα εργαστήρια αλλά να βρίσκει πρακτική εφαρμογή στην τοπική οικονομία και στην επίλυση προβλημάτων των πολιτών».

Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Fly Over στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως ανέφερε: «Οι λύσεις -μέσω εξειδικευμένου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης με έξυπνους σηματοδότες και αισθητήρες- που έδωσε το ερευνητικό ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, συνέβαλαν στη μείωση της κυκλοφοριακής κίνησης στην πόλη κατά 10 με 15%, διευκολύνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλοντας στην πρόοδο του έργου».

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