Κουκουλόπουλος: Τελευταία η Δυτική Μακεδονία στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών – Πήγε “περίπατο” η Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης

Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της κυβερνητικής Τροπολογίας για τη Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας (την οποία ο Πάρις Κουκουλόπουλος είχε στηλιτεύσει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ως «ψευδεπίγραφη γελοιότητα χωρίς καμία υποχρεωτικότητα εφαρμογής»), η ίδια η Κυβέρνηση την παραβίασε και μάλιστα κατάφωρα.

Όχι μόνο δεν έδωσε προτεραιότητα στην εν λόγω περιφέρεια στην κατανομή των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών (όπως είχε διεκδικήσει ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ με Ερώτηση από τις 10/6), αλλά τιμώρησε τη Δυτική Μακεδονία να είναι πανελλαδικά τελευταία, το “μαύρο πρόβατο” ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Με άμεσα αντανακλαστικά χθες Τρίτη, ευθύς μόλις δημοσιεύθηκε το σχετικό Φ.Ε.Κ. της Υπουργού Παιδείας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση. Τα στοιχεία που αναδεικνύει για τη Δυτική Μακεδονία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά:

– Τελευταία, στον πάτο κάτω από όλες τις περιφέρειες, στους μόνιμους διορισμούς για τη Γενική Εκπαίδευση. Στις 3.313 θέσεις πανελλαδικά, η Δυτική Μακεδονία είναι ουραγός με 12 διορισμούς (7 στην Α/θμια και 5 στη Β/θμια), δηλαδή με 0,36%.

– Τελευταία, στον πάτο κάτω από όλες τις περιφέρειες, στους μόνιμους διορισμούς για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Στις 1.612 θέσεις πανελλαδικά, η Δυτική Μακεδονία είναι ουραγός με 15 διορισμούς (1 στην Α/θμια και 14 στη Β/θμια), δηλαδή 0,93%.

– Χαρακτηριστικό παράδειγμα προκλητικής αδικίας, ο νομός Κοζάνης που λαμβάνει μόνο έναν (1) από τους 3.313 διορισμούς Γενικής Εκπαίδευσης (έναν στην Α/θμια και μηδέν στη Β/θμια), δηλαδή 0,03% !

Ο Βουλευτής Κοζάνης (αναδεικνύοντας εκ νέου την επιχειρηματολογία που είχε καταθέσει από τον Ιούνιο, για να αποτρέψει την αρνητική εξέλιξη) καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει «σε κατ’ εξαίρεση συμπληρωματική έκτακτη διαδικασία για τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ακόμα και επιπροσθέτως του πανελλαδικά αποφασισμένου αριθμού, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να καλυφθούν πλήρως οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της περιφέρειάς μας».