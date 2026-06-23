Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Το ενεργειακό αδιέξοδο της Ελλάδας και το γεγονός πως η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με τη χαμηλότερη αναλογία αποθηκευτικής δυναμικότητας σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) — μόλις 2%, ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Γιάννης Μανιάτης.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην ερώτηση του Έλληνα Eυρωβουλευτή, η υστέρηση αυτή περιορίζει τα οφέλη της φθηνής πράσινης ενέργειας, αποδυναμώνει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, αποσταθεροποιεί τις τιμές και απειλεί τη βιωσιμότητα των έργων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, παρά τη σημαντική διείσδυση των έργων φωτοβολταϊκής και αιολικής ανανεώσιμης ενέργειας στη χώρα μας, δυστυχώς η Ελλάδα διαθέτει μόλις 0,22 GW εγκατεστημένη ισχύ μπαταριών, παρουσιάζοντας Δείκτη Αποθηκευτικής Επάρκειας – ΔΑΕ/ΑΠΕ μόλις 2%. Έτσι η χώρα μας αποτυγχάνει να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος και τη μείωση των τιμών ενέργειας, που σύμφωνα με πρόσφατη Μελέτη της Eurelectric, κάθε GW αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας μπορεί να μειώσει το μεταβλητό κόστος του ηλεκτρικού συστήματος κατά 150-250 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι πενιχρές ελληνικές επιδόσεις συνδυαζόμενες με τις εξαιρετικές επιδόσεις στην αποθήκευση των διασυνδεδεμένων με τη χώρα μας ευρωπαϊκών αγορών (Βουλγαρία 3,5 GW με ΔΑΕ/ΑΠΕ 52%, Ρουμανία 1,7 GW με ΔΑΕ/ΑΠΕ 18% και Ιταλία 7,8 GW με 14%), επιτρέπει στους γείτονές μας να εισάγουν και να αποθηκεύουν την φθηνή ελληνική πράσινη ενέργεια, αυξάνοντας τη σταθερότητα του ηλεκτρικού τους Συστήματος και τελικά πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές ενέργειας για τα δικά τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο αναγνωρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού στη φετινή Έκθεση Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, αναγνωρίζει ότι η αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας θα μειώσει τις περικοπές και θα αυξήσει τη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή της Σύστασης (CSR) του 2025. Σύμφωνα με αυτήν, η Επιτροπή καλούσε την Ελλάδα να αναπτύξει λύσεις ευελιξίας που θα περιλαμβάνουν την αποθήκευση και θα συμβάλουν στο να καταστούν πιο προσιτές οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει τις σημαντικές και ταχέως αυξανόμενες περικοπές πράσινης ενέργειας (που εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 2026 στο 12%!), αλλά και την αβεβαιότητα, που αναγκάζει τους μικρότερους παραγωγούς ΑΠΕ να αποχωρήσουν από την αγορά. Η αποχώρηση αυτή προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη υπερσυγκέντρωση σε λίγους, ισχυρούς παραγωγούς ΑΠΕ.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αποθήκευσης, που η Ελλάδα ενέταξε στο Ταμείο Ανάκαμψης, να κάνει έναν απολογισμό των MW αποθήκευσης που έχουν έως σήμερα συνδεθεί στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, αλλά και να εκτιμήσει το ετήσιο κόστος που επιφέρει στις ελληνικές τιμές ενέργειας η καθυστέρηση υλοποίησης αυτών των έργων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, παρά τη σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 0,22 GW εγκατεστημένη ισχύ μπαταριών (Δείκτης Αποθηκευτικής Επάρκειας – ΔΑΕ ΑΠΕ 2%), σε αντίθεση με γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία (3,5 GW / ΔΑΕ ΑΠΕ 52%). Στη φετινή Έκθεση Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, αναγνωρίζεται ότι η αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας θα μειώσει τις περικοπές και θα αυξήσει τη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή της Σύστασης (CSR) του 2025, να αναπτύξει λύσεις ευελιξίας που θα περιλαμβάνουν την αποθήκευση και θα συμβάλουν στο να καταστούν πιο προσιτές οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνει, επίσης, τις σημαντικές και ταχέως αυξανόμενες περικοπές, αλλά και την αβεβαιότητα, που αναγκάζει τους μικρότερους παραγωγούς ΑΠΕ να αποχωρήσουν από την αγορά. Καλεί, τέλος, την Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης για την προσθήκη μικρότερων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές που συνδέονται με εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή: