Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας

Το έργο αυτό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα που αξιοποιεί αγροτικά και οργανικά υπολείμματα σε μονάδα βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας, εξασφαλίζοντας φθηνή θέρμανση για εκατοντάδες νοικοκυριά με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία συνέπεσε με τον εορτασμό της Ημέρας Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026, ο κ. Παρασύρης συνυπέγραψε τη σχετική αναμνηστική πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε στα θεμέλια του έργου μέσα σε χρονοκάψουλα.

«Ως Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια στη Διοίκηση και στα Στελέχη της ΜΙΝΩΑ Ενεργειακής. Η πίστη, η επιστημονική επάρκεια και η μεθοδική δουλειά τους έκαναν πραγματικότητα ένα έργο-σταθμό, αποδεικνύοντας ότι το Αρκαλοχώρι μπορεί να γίνει φωτεινό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα.

Το πρωτοποριακό οικονομικό και κοινωνικό πείραμα που ξεκινά σήμερα εδώ, στο πολύπαθο Αρκαλοχώρι, δείχνει στην πράξη ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν και τη βούληση και τη γνώση να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ενεργειακή εποχή. Το έργο αυτό δεν ανήκει σε λίγους, ανήκει στην Ενεργειακή Κοινότητα, ανήκει σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, στους ανθρώπους που πίστεψαν στο όραμα και, πάνω απ’ όλα, στα παιδιά μας που αξίζουν έναν τόπο πιο ισχυρό, αυτόνομο και αισιόδοξο.Την ίδια ώρα, όμως, που η κοινωνία της Κρήτης μεγαλουργεί μέσα από την Ενεργειακή Κοινότητα, η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει μια βαθιά άδικη και ανισόρροπη πολιτική στη διαχείριση του πολύτιμου ηλεκτρικού χώρου στο νησί μας. Με ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές, ο ηλεκτρικός χώρος παραχωρείται προνομιακά σε λίγους και ισχυρούς ομίλους, την ίδια στιγμή που αποκλείονται συστηματικά οι Δήμοι, οι Ενεργειακές Κοινότητες των πολιτών, οι ΤΟΕΒ και οι ΔΕΥΑ. Αυτός ο ιδιότυπος ενεργειακός αποκλεισμός στερεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον πρωτογενή τομέα και τις επιχειρήσεις της Κρήτης τη δυνατότητα να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να θωρακιστούν απέναντι στην κρίση. Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια δεν μπορεί να είναι προνόμιο των ελίτ· πρέπει να είναι δικαίωμα των πολλών. Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η Ενεργειακή Δημοκρατία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πυλώνα της στρατηγικής μας. Σημαίνει αποκέντρωση της παραγωγής, δίκαιη κατανομή του ηλεκτρικού χώρου με προτεραιότητα στα κοινωνικά και τοπικά σχήματα, και έμπρακτη στήριξη της κυκλικής οικονομίας. Το “Πράσινο Δίπολο Αρκαλοχωρίου” είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος που οραματιζόμαστε για την Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε εντός και εκτός Κοινοβουλίου, ώστε αυτό το παράδειγμα να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», δήλωσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης στη διάρκεια της τελετής θεμελίωσης.