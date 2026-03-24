Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή

Λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια της αγοράς από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την περίοδο πλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου και τις συναφείς προετοιμασίες, με συντονισμένο τρόπο και εγκαίρως για τον επόμενο χειμώνα.

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνεχίζει να προστατεύεται στο παρόν στάδιο χάρη στην περιορισμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές από την εν λόγω περιοχή και στα φορτία ΥΦΑ που είχαν περάσει από τα στενά του Ορμούζ πριν από τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι έγκαιρες και συντονισμένες προετοιμασίες είναι βασικές για τη δέουσα αναπλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου για την επόμενη περίοδο θέρμανσης, για την προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς, αλλά και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ευελιξίας.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε σύγκριση με το 2022, χάρη στις συλλογικές πολιτικές επιλογές, τις συντονισμένες προσπάθειες διαφοροποίησης, και την επιτάχυνση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, η έκθεσή μας στην ασταθή παγκόσμια αγορά είναι ξεκάθαρη, και πρέπει να ενεργήσουμε ήδη από τώρα για την ετοιμότητά μας ενόψει του χειμώνα, και να το πράξουμε συντονισμένα. Η έναρξη των εγχύσεων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης το συντομότερο δυνατόν θα επιτρέψει να διαρκέσει περισσότερο η περίοδος έγχυσης και να υπάρξει προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις τιμές και να αποφευχθεί η απότομη ζήτηση στο τέλος του καλοκαιριού. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι κρίσιμο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεών μας».

Με επιστολή που απηύθυνε σε όλους τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την αποθήκευση αερίου παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους για την πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ώστε να μπορούν να αντιδρούν με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Η ευελιξία αυτή, όπως η δυνατότητα μείωσης του στόχου πλήρωσης ή η δυνατότητα επίτευξής του σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ζήτησης αερίου σε περιόδους έντασης του εφοδιασμού, αλλά και στον περιορισμό της πίεσης των τιμών του αερίου στην Ευρώπη.