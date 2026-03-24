ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση

ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 08:10

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, παρέχουν μεν μια αναγκαία αλλά σαφώς περιορισμένη ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της χώρας. Ωστόσο, δεν συνιστούν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην έκταση και τη σοβαρότητα της ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τον πυρήνα του προβλήματος.

Η επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επιμείνει στη λογική των επιδοτήσεων, αντί να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, αναπαράγει έναν φαύλο κύκλο: το κράτος εισπράττει αυξημένα έσοδα από έμμεσους φόρους και στη συνέχεια επιστρέφει μέρος αυτών μέσω επιδομάτων, χωρίς να περιορίζει αποτελεσματικά την ακρίβεια στη βάση της.

Παράλληλα, από το πακέτο μέτρων απουσιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία εξακολουθεί να επιβαρύνεται με υψηλό ενεργειακό κόστος, γεγονός που πλήττει την ανταγωνιστικότητά της. Την ίδια στιγμή, παραμένουν εμφανείς αδυναμίες στους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, τόσο ως προς την ορθή εφαρμογή των μέτρων όσο και ως προς την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας σε ένα περιβάλλον έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία αναφορά στο ζήτημα των υπερκερδών των διυλιστηρίων, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς ως προς τα περιθώρια κέρδους τους εν μέσω κρίσης.

Συνολικά, η κυβερνητική προσέγγιση περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων αδυνατούν να προλάβουν τις εξελίξεις και οδηγούν σε μια διαχείριση των συνεπειών αντί για ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει τη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, ως μια δίκαιη παρέμβαση που στηρίζει το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας, αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια στη ρίζα της.

