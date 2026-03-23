Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 08:30

Θα συμμετάσχει στην κορυφαία ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek 2026

Στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, όπου και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της Chevron και της ExxonMobil, στο περιθώριο της κορυφαίας ενεργειακής διοργάνωσης CERAWeek 2026. Μαζί του θα βρίσκονται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ), κ. Αριστοφάνης Στεφάτος.

Ειδικότερα, οι κ.κ. Παπασταύρου και Τσάφος θα πραγματοποιήσουν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου συνάντηση με τον Kevin McLachlan, Αντιπρόεδρο Εξερεύνησης της Chevron. Την Τρίτη 24 Μαρτίου θα συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των κυρωθεισών συμφωνιών στον τομέα ανάπτυξης των υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο της CERAWeek, ο κ. Παπασταύρου τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα μιλήσει σε πάνελ με θέμα «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets», στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης, η κα. Ditte Juul-Joergensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Eric Eyberg, Επικεφαλής Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας της S&P Global και ο κ. Osama Mobarez, Γενικός Γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum.

Ακολούθως ο κ. Τσάφος θα μιλήσει σε πάνελ με θέμα «European competitiveness: Regulations and growth» με τη συμμετοχή του κ. Laurent Ruseckas, Εκτελεστικού Διευθυντή, First Take Gas & Global Macro της S&P Global, του κ. Andreas Feicht, CEO και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της RheinEnergie και τον κ. Miguel Angel Lopez Borrego, CEO της Τhyssenkrupp AG.

Την ίδια μέρα, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν του το κορυφαίο για το ερευνητικό του έργο στη γεωπολιτική της ενέργειας Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Rice, με θέμα «τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική».

