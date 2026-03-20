Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης και του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ακόμα να πει κάτι περισσότερο, ωστόσο επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την μετακίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».