Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 09:42

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης και του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ακόμα να πει κάτι περισσότερο, ωστόσο επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την μετακίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
