Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας

Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 10:44

Τον στρατηγικό ρόλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως κόμβων μεταφορών, ενέργειας και διεθνούς συνδεσιμότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην Αλεξανδρούπολη, στην ομιλία του στο East Macedonia & Thrace Forum IV.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί έργα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των δημόσιων υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βάση τον εθνικό προγραμματισμό, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε διεξοδικά στη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και τις συνδέσεις με τους διεθνείς διαδρόμους, με έμφαση στον Διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, καθώς και στον αναβαθμισμένο ρόλο των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, όπως διαφαίνεται από την πρόσφατα ανακοινωθείσα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Λιμένων. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα λιμάνια δεν περιορίζονται, πλέον, στην εμπορευματική δραστηριότητα. Έχουν εξελιχθεί σε κόμβους υποδομών, ενεργειακών συστημάτων, εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και συστημάτων ασφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά επεφύλαξε στην Αλεξανδρούπολη, υπενθυμίζοντας ότι με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού αναδείχθηκε η σημασία του άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός, ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των έργων υποδομών που υλοποιούνται στην περιοχή, αναφέροντας ενδεικτικά:

  • Την αναβάθμιση του οδικού τμήματος Δημάριο – ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην περιοχή της Ξάνθης.
  • Τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Ξάνθη – ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με το οποίο εξασφαλίζεται αδιάλειπτη σύνδεση με τη Βουλγαρία.
  • Τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, μέσω της οποίας προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της σε όλο το μήκος της καθώς και
  • Τη σύνδεσή της με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 κοντά στα Γρεβενά. Το τελευταίο τμήμα του Ε65 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία τους προσεχείς μήνες.
  • Την υπό κατασκευή Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης,
  • Τον κάθετο άξονα Αδράνιο – Ορμένιο,
  • Τη δρομολόγηση δεύτερης διασυνοριακή Οδικής Γέφυρας στη δίοδο «Κήποι – Ύψαλα» και του δεύτερου κάθετου Άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπως η αντικατάσταση και υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων Ερυθροποτάμου και η Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και απομένουν διοικητικές, κυρίως εκκρεμότητες, ενώ είναι υπό μελέτη το Φράγμα Δερείου και το αλιευτικών καταφύγιο Θερμών Σαμοθράκης.
  • Τα κτηριακά έργα,όπως το Αστυνομικό Μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, μέσω των Κτιριακών Υποδομών, οι οποίες έχουν διεκπεραιώσει και ανακαινίσεις 28 σχολείων στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας και Καβάλας στην Α΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο θα συνεχιστεί.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Δήμας υπογράμμισε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσει μια πολυεπίπεδη δράση που στοχεύει τόσο στην ενίσχυση του ρόλου της περιοχής στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
