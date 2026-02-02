ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύμφωνα με την Έκθεση για τον πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση της Ν.Δ. προγραμματίζει συνολικές περικοπές δαπανών για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 1,2 δισ. ευρώ ή κατά 54% από το 2025 ως το 2028 και ύψους 985 εκατ. ευρώ ή κατά 44% από το 2025 ως το 2029.

Στους υποτομείς των κονδυλίων, πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται:

Περικοπή 25 εκατ. ευρώ (ή 23%) στις παροχές των εργαζομένων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2029 σε σχέση με το 2025.

Περικοπή 2,7 εκατ. ευρώ (ή 100%) στις κοινωνικές παροχές υπέρ των εργαζομένων του υπουργείου το 2029 σε σχέση με το 2025.

Περικοπή 1,5 δισ. ευρώ (ή 86%) στις μεταβιβάσεις υπέρ ιδιωτών, πολιτών και φορέων του υπουργείου το 2029 σε σχέση με το 2025.

Περικοπή 353 εκατ. ευρώ (ή 93,5%) στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών του υπουργείου το 2029 σε σχέση με το 2025.

Επειδή οι ανωτέρω κολοσσιαίες περικοπές δεν μπορούν παρά να επιφέρουν την απαξίωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επόμενη τετραετία,

Επειδή οι ανωτέρω κολοσσιαίες περικοπές εγείρουν μείζονα θέματα για την αρτιότητα των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, που αφορά τη Δίκαιη Μετάβαση και τη συνιστά κίνδυνο για την ενεργειακή επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως και την δυνατότητα των πολιτών να απολαμβάνουν βασικές υπηρεσίες και εγείρει καίρια ερωτήματα για το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Μπορεί -και πώς;- να παραμείνει βιώσιμος ένας κεντρικός δημόσιος Οργανισμός όταν η κυβέρνηση της Ν.Δ. προγραμματίζει να περικόψει τις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού του κατά 1,2 δισ. ευρώ (ή 54%) από το 2025 ως το 2028 και κατά 985 εκατ. ευρώ (ή 44%) από το 2025 ως το 2029; Από πού συγκεκριμένα θα περικοπεί το 23% των παροχών και το 100% των κοινωνικών παροχών υπέρ των εργαζομένων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας; Από που συγκεκριμένα θα κοπεί ως το 2029 το 1,5 δισ. ευρώ ή το 86% στις μεταβιβάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας; Από ποιους φορείς; Από ποια προγράμματα υποστήριξης των πολιτών; Από ποιους τομείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παππάς Νίκος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Μαμουλάκης Χάρης

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γιώργος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος