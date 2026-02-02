ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 15:57
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 15:57

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύμφωνα με την Έκθεση για τον πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση της Ν.Δ. προγραμματίζει συνολικές περικοπές δαπανών για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 1,2 δισ. ευρώ ή κατά 54% από το 2025 ως το 2028 και ύψους 985 εκατ. ευρώ ή κατά 44% από το 2025 ως το 2029.

υθθθθ.jpeg

Στους υποτομείς των κονδυλίων, πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται:

  • Περικοπή 25 εκατ. ευρώ (ή 23%) στις παροχές των εργαζομένων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2029 σε σχέση με το 2025.
  • Περικοπή 2,7 εκατ. ευρώ (ή 100%) στις κοινωνικές παροχές υπέρ των εργαζομένων του υπουργείου το 2029 σε σχέση με το 2025.
  • Περικοπή 1,5 δισ. ευρώ (ή 86%) στις μεταβιβάσεις υπέρ ιδιωτών, πολιτών και φορέων του υπουργείου το 2029 σε σχέση με το 2025.
  • Περικοπή 353 εκατ. ευρώ (ή 93,5%) στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών του υπουργείου το 2029 σε σχέση με το 2025.

Επειδή οι ανωτέρω κολοσσιαίες περικοπές δεν μπορούν παρά να επιφέρουν την απαξίωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επόμενη τετραετία,

Επειδή οι ανωτέρω κολοσσιαίες περικοπές εγείρουν μείζονα θέματα για την αρτιότητα των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, που αφορά τη Δίκαιη Μετάβαση και τη συνιστά κίνδυνο για την ενεργειακή επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως και την δυνατότητα των πολιτών να απολαμβάνουν βασικές υπηρεσίες και εγείρει καίρια ερωτήματα για το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Μπορεί -και πώς;- να παραμείνει βιώσιμος ένας κεντρικός δημόσιος Οργανισμός όταν η κυβέρνηση της Ν.Δ. προγραμματίζει να περικόψει τις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού του κατά 1,2 δισ. ευρώ (ή 54%) από το 2025 ως το 2028 και κατά 985 εκατ. ευρώ (ή 44%) από το 2025 ως το 2029;
  2. Από πού συγκεκριμένα θα περικοπεί το 23% των παροχών και το 100% των κοινωνικών παροχών υπέρ των εργαζομένων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας;
  3. Από που συγκεκριμένα θα κοπεί ως το 2029 το 1,5 δισ. ευρώ ή το 86% στις μεταβιβάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας; Από ποιους φορείς; Από ποια προγράμματα υποστήριξης των πολιτών; Από ποιους τομείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παππάς Νίκος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Μαμουλάκης Χάρης

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γιώργος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος

