Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο

Η ΠΟΣ/ΔΕΗ έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, με έμφαση στην κυβερνητική απόφαση για παύση λειτουργίας, εντός του 2026, της νέας υπερσύγχρονης Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας 5.

Στο πλαίσιο των επαφών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΟΣ/ΔΕΗ) με τα πολιτικά κόμματα, το Προεδρείο συναντήθηκε με τους Τομεάρχες Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, και του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρήλο.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων και η συνεχής υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, η οποία επιδεινώνεται σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των κομμάτων στη Βουλή, όπου η ΠΟΣ/ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά το διεκδικητικό της πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει:

Την καταβολή αυξήσεων ίσων με τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών συντάξεων από το 2026, καθώς και την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και την αύξηση του αφορολόγητου

Τη μεγάλη αδικία της «προσωπικής διαφοράς»

Την κατάργηση της «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ) στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που αποτελεί ουσιαστικά δεύτερη και ιδιαίτερα επώδυνη φορολόγηση

Την απόδοση των αναδρομικών του 11μήνου (Ιούλιος 2015 – Μάιος 2016)

Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους

Τη μείωση της εισφοράς υγείας (ΕΟΠΥΥ) στο 4% και μόνο επί των κύριων συντάξεων

Την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αύξησης του κόστους ζωής που πλήττει δυσανάλογα τους συνταξιούχους

Οι εκπρόσωποι και των δύο κομμάτων εξέφρασαν πλήρη συμφωνία με τα συνταξιοδοτικά αιτήματα της Ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ρητή δέσμευση για την επαναφορά της κανονικής 13ης σύνταξης, όχι της μορφής που θεσπίστηκε το 2019.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρηστίδης τόνισε ότι, το κόμμα στηρίζει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους , & για να είναι ειλικρινής απέναντι στην Ομοσπονδία & τους συνταξιούχους η μελέτη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και το θέμα θα παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όταν είναι έτοιμο.

Επιπλέον, η ΠΟΣ/ΔΕΗ έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, με έμφαση στην κυβερνητική απόφαση για παύση λειτουργίας, εντός του 2026, της νέας υπερσύγχρονης Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας 5.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης, καθώς η μονάδα, κόστους περίπου 1,5 δισ., οδηγείται σε μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου έχοντας λειτουργήσει λιγότερο από τρία χρόνια. Και οι δύο βουλευτές συμφώνησαν με τις επισημάνσεις της Ομοσπονδίας και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες. Από το ΠΑΣΟΚ έγινε γνωστό ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα καταθέσει ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα της ενεργειακής ακρίβειας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Το Προεδρείο της ΠΟΣ/ΔΕΗ θα συνεχίσει τον κύκλο συναντήσεων με τα υπόλοιπα κόμματα και με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ομοσπονδία παραμένει σταθερή στις θεσμικές της παρεμβάσεις, επιδιώκοντας συνεργασίες και λύσεις που θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των συναδέλφων.