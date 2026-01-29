ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο

Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 14:55

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 14:55

Η ΠΟΣ/ΔΕΗ έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, με έμφαση στην κυβερνητική απόφαση για παύση λειτουργίας, εντός του 2026, της νέας υπερσύγχρονης Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας 5.

Στο πλαίσιο των επαφών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΟΣ/ΔΕΗ) με τα πολιτικά κόμματα, το Προεδρείο συναντήθηκε με τους Τομεάρχες Συνταξιοδοτικών Θεμάτων του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, και του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρήλο.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων και η συνεχής υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, η οποία επιδεινώνεται σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των κομμάτων στη Βουλή, όπου η ΠΟΣ/ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά το διεκδικητικό της πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Την καταβολή αυξήσεων ίσων με τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών συντάξεων από το 2026, καθώς και την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και την αύξηση του αφορολόγητου
  • Τη μεγάλη αδικία της «προσωπικής διαφοράς»
  • Την κατάργηση της «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ) στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που αποτελεί ουσιαστικά δεύτερη και ιδιαίτερα επώδυνη φορολόγηση
  • Την απόδοση των αναδρομικών του 11μήνου (Ιούλιος 2015 – Μάιος 2016)
  • Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους
  • Τη μείωση της εισφοράς υγείας (ΕΟΠΥΥ) στο 4% και μόνο επί των κύριων συντάξεων
  • Την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αύξησης του κόστους ζωής που πλήττει δυσανάλογα τους συνταξιούχους

Οι εκπρόσωποι και των δύο κομμάτων εξέφρασαν πλήρη συμφωνία με τα συνταξιοδοτικά αιτήματα της Ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ρητή δέσμευση για την επαναφορά της κανονικής 13ης σύνταξης, όχι της μορφής που θεσπίστηκε το 2019.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρηστίδης τόνισε ότι, το κόμμα στηρίζει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους , & για να είναι ειλικρινής απέναντι στην Ομοσπονδία & τους συνταξιούχους η μελέτη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και το θέμα θα παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όταν είναι έτοιμο.

Επιπλέον, η ΠΟΣ/ΔΕΗ έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, με έμφαση στην κυβερνητική απόφαση για παύση λειτουργίας, εντός του 2026, της νέας υπερσύγχρονης Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας 5.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης, καθώς η μονάδα, κόστους περίπου 1,5 δισ., οδηγείται σε μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου έχοντας λειτουργήσει λιγότερο από τρία χρόνια. Και οι δύο βουλευτές συμφώνησαν με τις επισημάνσεις της Ομοσπονδίας και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες. Από το ΠΑΣΟΚ έγινε γνωστό ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα καταθέσει ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα της ενεργειακής ακρίβειας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Το Προεδρείο της ΠΟΣ/ΔΕΗ θα συνεχίσει τον κύκλο συναντήσεων με τα υπόλοιπα κόμματα και με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ομοσπονδία παραμένει σταθερή στις θεσμικές της παρεμβάσεις, επιδιώκοντας συνεργασίες και λύσεις που θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των συναδέλφων.

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025 29 Ιανουαρίου 2026

