Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας

Άμεσες ενέργειες για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα ενόψει και της δημοσίευσης του Σχεδίου της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ερωτά την Κομισιόν πως θα διασφαλίσει ότι το Σχέδιο αυτό θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών και εάν προτίθεται να δημιουργήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την κατεύθυνση της υλοποίησης στρατηγικών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Η κλιματική αλλαγή και φαινόμενα όπως η λειψυδρία και η ξηρασία επηρεάζουν ιδιαίτερα τα νησιά, επιβαρύνοντας τα οικοσυστήματά τους και θέτοντας σε κίνδυνο την επισιτιστική τους ασφάλεια, τις υποδομές και οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός και η γεωργία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρότασής της για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2028-2034), έχει θέσει ως στόχο τη δέσμευση 35% των διαθέσιμων πόρων για δράσεις που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα.

Επίσης, το επικείμενο Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της ΕΕ αποτελεί σημαντική ευκαιρία ώστε τα νησιά να βελτιώσουν τις ικανότητες προσαρμογής τους ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Υπό το φως των ανωτέρω:

1. Με ποια μέτρα θα διασφαλίσει ότι το Σχέδιο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών και την προστασία τους από τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης;

2. Προτίθεται να δημιουργήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την κατεύθυνση της υλοποίησης στρατηγικών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της;

3. Πώς θα ενισχύσει τη δικτύωση και την ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ δήμων και περιφερειών από διαφορετικές χώρες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών;».