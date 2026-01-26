Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 14:22

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής σας, που μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, ενώ το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 27% για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια πνίγει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποδυναμώνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανία και αγροτική παραγωγή και υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη. Με δική σας πολιτική επιλογή, η ΔΕΗ έχει απομακρυνθεί από τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο και λειτουργεί πρωτίστως ως όχημα μεγιστοποίησης κερδών για τους μετόχους της, χωρίς ουσιαστική κρατική εποπτεία και διαφάνεια. Τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια αποδείχθηκαν ακριβά, αδιαφανή και απρόβλεπτα, μεταφέροντας όλο το ρίσκο στους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής σας, η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με άναρχο και στρεβλό τρόπο. Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πραγματοποιήθηκε χωρίς τον στοιχειώδη σχεδιασμό για δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης, με αποτέλεσμα τη μαζική απόρριψη παραγόμενης πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για ενέργεια που θα μπορούσε σήμερα να μειώνει ουσιαστικά το κόστος ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο. Παράλληλα, αγρότες, συνεταιρισμοί και ενεργειακές κοινότητες αποκλείονται συστηματικά από τον ηλεκτρικό χώρο, ενώ η αγορά συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε λίγους, ισχυρούς και καθετοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την ενεργειακή μετάβαση σε μηχανισμό αναπαραγωγής ανισοτήτων και εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονταν για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και τη στήριξη των πολιτών λιμνάζουν ή χάνονται λόγω έλλειψης σχεδιασμού και αδυναμίας απορρόφησης.

Η πολιτική σας, όμως, δεν επιβαρύνει μόνο το κόστος ζωής. Υπονομεύει ευθέως και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Η καθυστέρηση στην ενίσχυση των δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ, η απουσία έξυπνων μετρητών και η πρόθεσή σας να παραχωρήσετε τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες, ακόμη και σε μη ευρωπαϊκά κεφάλαια, εκχωρούν κρίσιμες υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η διασύνδεση με την Κύπρο βρίσκεται σήμερα στον αέρα, εξαιτίας των δικών σας χειρισμών.

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, οι παλινωδίες και η αδιαφάνεια, σε συνδυασμό με τη βίαιη και χωρίς σχέδιο απόλιγνιτοποίηση, αύξησαν την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα και περιόρισαν την ανθεκτικότητά της σε περιόδους κρίσης.

Ενόψει του 2026, έτους-ορόσημου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη μία κρίσιμη ευκαιρία, εάν επιμείνετε στην ίδια πολιτική ακρίβειας, κοινωνικού αποκλεισμού και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1.- Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

2.- Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

3.- Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;

Ο Ερωτών

Νικόλαος Ανδρουλάκης

Πρόεδρος της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

