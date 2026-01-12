Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης

Την έντονη ανησυχία του για τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας και ειδικότερα στη Λάρισα και τον Βόλο εκφράζει ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης , με αναφορά που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ως αναφορά δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου, στο οποίο αναδεικνύεται ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλία έχει λάβει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, με αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων να καταγράφονται κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Όπως επισημαίνεται, οι υψηλές τιμές ρύπων συνδέονται άμεσα με την έντονη κυκλοφορία οχημάτων αλλά και με την καύση στερεών καυσίμων, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, το πρόβλημα δεν είναι αποσπασματικό ούτε περιορισμένο σε συγκεκριμένες περιοχές. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, οι αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων συνδέονται άμεσα με καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γιώργος Σαχαρίδης, τόνισε ότι το φαινόμενο αφορά το σύνολο της Θεσσαλίας, με ορισμένες ημέρες να καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές τιμές, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια.

Στην αναφορά γίνεται επίσης ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη συντονισμένης και συλλογικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο στον τομέα της ενημέρωσης και της πρόληψης όσο και στην αυστηρή εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα, ο χημικός και περιβαλλοντολόγος κ. Ζήσης Αργυρόπουλος επισήμανε ότι το φαινόμενο της αιθαλομίχλης δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις καιρικές συνθήκες, αλλά έχει βαθύτερα αίτια, προειδοποιώντας ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε ορίζοντα τετραετίας η χώρα θα κληθεί να εφαρμόσει νέους, αυστηρότερους κανόνες που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την αναφορά του, ο Λαρισαίος Βουλευτής καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία και να ενημερώσει τη Βουλή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, τονίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

Ακολουθεί η αναφορά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Επείγουσα δράση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία»

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Αναφορά δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου για τις «Ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας και ειδικότερα στη Λάρισα και τον Βόλο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων, ιδίως κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, που συνδέονται με την κυκλοφορία οχημάτων και την καύση στερεών καυσίμων.

Επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα Δημήτριο ότι «Οι αυξημένες συγκεντρώσεις συνδέονται άμεσα με καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις και γι’ αυτό το πρόβλημα θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό», και τονίστηκε από τον κ. Γιώργο Σαχαρίδη καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «ότι το πρόβλημα αφορά το σύνολο της Θεσσαλίας, με ορισμένες ημέρες να καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές τιμές» ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι μετρήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια.

Υπογραμμίστηκε από τον δήμαρχο Λαρισαίων κ. Θανάση Μαμάκο «η ανάγκη συντονισμένης δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και πρόληψης όσο και στην εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας» ενώ από τον κ. Ζήση Αργυρόπουλο, χημικό και περιβαλλοντολόγο, αναφέρθηκε ότι «το φαινόμενο της αιθαλομίχλης δεν οφείλεται απλώς στις καιρικές συνθήκες, αλλά έχει βαθύτερα αίτια, μάλιστα τόνισε ότι πολύ σύντομα και σε βάθος τετραετίας θα κληθεί η χώρα μας να εφαρμόσει νέους πιο αυστηρούς κανόνες που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση».