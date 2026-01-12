Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό και τη ΝΔ για την ενεργειακή πολιτική της και τα αποτελέσματα της στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «σ' αυτόν εδώ τον τόπο δε γίνεται δίκαιη πράσινη μετάβαση, αλλά ένα πάρτι ισχυρών οικονομικών συμφερόντων εις βάρος χιλιάδων πολιτών που βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό και τα χωριά τους να ερημώνουν...».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης, ανέφερε: «... Και έρχομαι στα θέματα της Περιφέρειας. Θέλω να σκεφτείτε ποιο κόμμα είπε την ωμή αλήθεια για αυτά που περνάτε σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα. Τα τελευταία χρόνια.

Εδώ παρέλασαν διάφοροι και σας είπαν ότι μπορούμε να φύγουμε από το εμπόριο ρύπων, ότι θα υπάρξουν ταμεία-σωσίβια, ότι αυτό που σχεδιάζουν είναι για το καλό σας.

Να τα αποτελέσματα. Και δεν μιλώ μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώ και για τους προηγούμενους. Διότι η μεγαλύτερη εξάρτηση στο φυσικό αέριο έγινε με την εποχή Τσίπρα – Καμμένου. Και ο κ. Μητσοτάκης, αντί να το ανατρέψει, το συνεχίζει.

Ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα, εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της οικονομίας, εις βάρος της ανάπτυξης. Και μάλιστα την ώρα που μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη αλλάζουν στρατηγική. Διότι μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών καταλαβαίνουν ότι η μεγάλη εξάρτηση στο φυσικό αέριο είναι επικίνδυνη και οικονομικά και εθνικά και γεωπολιτικά.

Εμείς λοιπόν μιλήσαμε με τη γλώσσα της αλήθειας, ακόμη και όταν αυτή δεν ακουγόταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα λοιπόν τι έχουμε; Έχουμε μια λιγνιτική μονάδα, την 5η μονάδα στην Πτολεμαΐδα, που κόστισε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, -μία από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη, μια μονάδα που παίζει ρόλο εθνικό, διότι μπορεί να συγκρατήσει το κόστος σε κρίσιμες στιγμές, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια που πήρε αναβολή η απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα θέλουν να την οδηγήσουν σε «ξαφνικό θάνατο» μετατρέποντάς την σε μονάδα φυσικού αερίου, άρα σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα. Αυτή δεν είναι εθνική επιλογή. Είναι καθαρά υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας και αυτοί που θα το αποφασίσουν, θα λογοδοτήσουν.

Θα λογοδοτήσουν, γιατί αντί να δώσουν ανανεώσιμες πηγές από τον όποιο ενεργειακό χώρο έμεινε, στους πραγματικούς παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιριστές και μεταποιητές, συνεχίζουν να δίνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Θα λογοδοτήσουν γιατί υπάρχουν χωριά με τεράστια πάρκα ανανεώσιμων πηγών δίπλα τους, αλλά με ελάχιστα οφέλη.

Θα λογοδοτήσουν γιατί οι επιλογές τους υπονομεύουν και τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Δηλαδή, οι Γερμανοί δεν γνωρίζουν; Γιατί οι Γερμανοί χρησιμοποιούν τα απώτατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2038, και ο κ. Μητσοτάκης βιάζεται τόσο πολύ; Γιατί; Τα ερωτήματα, καταλαβαίνετε, ότι είναι ρητορικά. Οι απαντήσεις είναι γνωστές. Αυτές οι αποφάσεις δεν υπηρετούν τη Δυτική Μακεδονία, αλλά ούτε τον ελληνικό λαό. Υπηρετούν αυτούς που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη, τους ισχυρούς οικονομικούς παίκτες της ενέργειας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι μ’ εσάς και με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτόν τον άδικο και επικίνδυνο σχεδιασμό. Αυτή λοιπόν η επιλογή δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό σχέδιο, δεν έχει σχέση με τα συμφέροντά μας, δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη, ούτε με τη βιωσιμότητα.

Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και μέσα στη Βουλή και εδώ για να αποτρέψουμε αυτή την επικίνδυνη απόφαση. Κι αν νομίζει η ηγεσία της ΔΕΗ ότι επειδή μας απαγόρευσε να μπούμε στη μονάδα με αστείες δικαιολογίες, -δήθεν για επιχειρησιακούς λόγους, που εξέλειπαν όμως όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός-, θα μας απαγορεύσουν να σηκώσουμε το ζήτημα αυτό, ας ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα βομβαρδίσει τη Νέα Δημοκρατία με επίκαιρες ερωτήσεις για να αποκαλύψει το μέγεθος του εμπαιγμού εις βάρος του ελληνικού λαού»

Σε ότι αφορά στους αγρότες και τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Η κυβέρνηση προτείνει αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη με ανταγωνιστικές οικονομίες είναι χαμηλότερα. Και εμάς έχουν εδώ τη δυνατότητα όταν η ΔΕΗ βγάζει δισεκατομμύρια δια μέσω ενεργειακής κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια και 5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο για όλους, διότι τα 8,5 λεπτά που δίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι για όσους δεν χρωστούν τη στιγμή που η πλειοψηφία είναι βυθισμένη στα χρέη. Επίσης, προτείνουμε 120 δόσεις για όλους. Και αν η ρύθμισή τους τηρείται, δίνουμε κίνητρο 20% μείωσης αυτών που χρωστούν.

Όλα αυτά είναι προτάσεις που μαζί με την ναυαρχίδα του προγράμματός μας, που είναι τα πάρκα ανανεώσιμης ενέργειας κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε αυτά, είναι ένα πέπλο προστασίας για να έχουμε χαμηλό κόστος παραγωγής.

Και γι’ αυτούς που λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν, δείτε την ιστορία με το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Έχουμε καταθέσει την τροπολογία τρεις φορές στη Βουλή. Ισάριθμες φορές η Νέα Δημοκρατία την αρνήθηκε και τώρα είναι στα μέτρα που προτείνει για επίλυση του αγροτικού ζητήματος. Όταν λοιπόν εμείς το προτείναμε εδώ και τρία χρόνια, ήμασταν λαϊκιστές, αλλά όταν βγήκαν στους δρόμους τα τρακτέρ, το βάζει και αυτό στον διάλογο ως πρόταση η Νέα Δημοκρατία.

Όλα μπορεί να γίνουν αν υπάρχει βούληση και εμείς έχουμε βούληση να κάνουμε ξανά τον αγρότη περήφανο και αξιοπρεπή».