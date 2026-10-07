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Επιστολή Χάρη Δουκα προς τη Σοφία Ζαχαράκη, για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
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Τετάρτη, 07/10/2026 - 09:31
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με θέμα τις αναφορές για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Κυρία Υπουργέ,

Σας είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις αρμόδιες εταιρίες (Enaon eda και ICON GROUP ) τη διενέργεια για δεύτερη φορά εξαντλητικών ελέγχων για την πλήρη διασφάλιση εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ενώ, και όσο αυτός διενεργείται, η παροχή αερίου έχει κλείσει.

Και αυτό παρ΄ότι ένας πρώτος έλεγχος που διεξήχθη δεν έδειξε την ύπαρξη προβλήματος.

Πιστεύω όμως ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Για τον Δήμο Αθηναίων η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας

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