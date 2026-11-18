Ενόψει της 7ης συνόδου της Συνεργασίας για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), που θα πραγματοποιείται στη Βαρσοβία σήμερα 18 και αύριο 19 Νοεμβρίου, το Green Tank συνυπογράφει, μαζί με 32 οργανώσεις από την Ευρώπη, την Ουκρανία, και τις ΗΠΑ, ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν την πολωνική κυβέρνηση να μην εγκλωβίσει την Ευρώπη σε δεκαετίες εξάρτησης από εισαγόμενο ορυκτό αέριο .

Με την επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Donald Tusk και τον υπουργό Ενέργειας Miłosz Motyka, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η επέκταση των υποδομών υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG) και οι νέες μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας αερίου δεν ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Αντίθετα, η αντικατάσταση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο με εξάρτηση από το αμερικανικό LNG δημιουργεί νέους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις ζητούν να μη συναφθούν νέες συμφωνίες για LNG και να μην επεκταθούν οι υποδομές εισαγωγής αερίου. Αντίθετα, καλούν σε επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις λύσεις καθαρής ευελιξίας (αποθήκευση, δίκτυα, διαχείριση της ζήτησης) χωρίς ορυκτά καύσιμα.

Το μήνυμα είναι σαφές: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, όχι αντικατάσταση ενός προμηθευτή με έναν άλλον.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή και τα τεκμηριωτικά στοιχεία εδώ.