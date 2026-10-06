GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Σεπτέμβριος 2026

Σε χαμηλό έτους η εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Σεπτέμβριο με 4.35 TWh λόγω των υψηλών τιμών. Ωστόσο, για το 9μηνο η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και η τρίτη υψηλότερη ιστορικά με σχεδόν 50 TWh. Για την ίδια περίοδο το LNG παρέμεινε στην 1 η θέση των εισαγωγών με 30.1 TWh, ποσότητα διπλάσια από τις καθαρές εισαγωγές μέσω της πύλης Σιδηροκάστρου. Οι εξαγωγές για το 9μηνο έφτασαν στις 13.6 TWh με το μεγαλύτερο τμήμα (77.7%) να διοχετεύεται μέσω της πύλης Σιδηροκάστρου.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (έως και τον Δεκέμβριο 2025), καθώς και στα τελευταία διαθέσιμα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Σεπτέμβριος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Αύγουστος 2026).

Κατανάλωση

Σεπτέμβριος

Τον Σεπτέμβριο 2026 η εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν η χαμηλότερη του έτους με 4.35 TWh και η χαμηλότερη για τον μήνα Σεπτέμβριο από την προηγούμενη μεγάλη κρίση τιμών αερίου το 2022 όπου η εγχώρια κατανάλωση είχε πέσει στις 3.5 TWh.

Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής με 3.3 TWh κατέγραψε την τρίτη χαμηλότερη μηνιαία κατανάλωση του έτους μετά τον Απρίλιο και τον Μάιο, 29% χαμηλότερη από αυτή του Αυγούστου, διατηρώντας, ωστόσο, περισσότερο από τρία τέταρτα της συνολικής κατανάλωσης (76%).

Αντίθετα η κατανάλωση στα δίκτυα με 668 GWh (15.4% του συνόλου) αυξήθηκε σε σχέση τόσο με τον προηγούμενο μήνα (+20.9%) όσο και σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (+8.8%).

Τη μικρότερη κατανάλωση είχε και πάλι η βιομηχανία με 376.4 GWh (8.6% στο σύνολο), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο (-3.9%), αλλά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-38.5%).

Πρώτοι εννέα μήνες του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 49.9 TWh, μειωμένη κατά 2.7% συγκριτικά με το 2025.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής ήταν πρώτος στην κατανάλωση με 34.9 TWh πέφτοντας, ωστόσο, στην τρίτη υψηλότερη θέση ιστορικά για αυτό το διάστημα του έτους, πίσω από το ρεκόρ του 2025 (36.5 TWh) αλλά και την αντίστοιχη κατανάλωση του 2021 (35.4 TWh).

Ανοδικά κινήθηκε η κατανάλωση στα δίκτυα 10 TWh καταγράφοντας ρεκόρ κατανάλωσης για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αυξημένη κατά 5.9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025 και ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 2022 (9.6 TWh). Ανάμεσα στις μεγαλύτερες καταναλώσεις (της τάξης των 100 GWh τον μήνα), οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τα Οινόφυτα.

Στην τελευταία θέση ήταν η βιομηχανία με 5 TWh, μειωμένη κατά 7.4% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης στους τρεις τομείς τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η ηλεκτροπαραγωγή είχε μερίδιο 69.9%, τα δίκτυα διανομής 20% και η βιομηχανία 10.1%.

Εισαγωγές

Οι συνολικές καθαρές εισαγωγές[1] στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς που κάλυψαν εγχώριες ανάγκες τον Σεπτέμβριο ήταν 4.36 TWh. Το LNG διατήρησε οριακά την πρωτοκαθεδρία με 2.21 TWh έναντι 1.97 TWh καθαρών εισαγωγών αερίου αγωγού από την πύλη του Σιδηροκάστρου (κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) αφήνοντας στην τελευταία θέση την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.46 TWh. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Αθροιστικά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου ήταν 50 TWh, μειωμένες κατά 2.7% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2025.

Στην πρώτη θέση ήταν το LNG μέσω Αγίας Τριάδας και Αμφιτρίτης με 30.1 TWh, σημειώνοντας ρεκόρ γι’ αυτήν την περίοδο του έτους και παρουσιάζοντας αύξηση 32.1% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025.

Ακολούθησαν οι εισαγωγές αερίου αγωγού μέσω Σιδηροκάστρου που για το ενεάμηνο άγγιξαν τις 15 TWh, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μεγάλη μείωση 27.4% σε σχέση με το 2025 και χαμηλό τριετίας. Τέλος, οι εισαγωγές αερίου μέσω Νέας Μεσημβρίας ήταν 6.7 TWh, μειωμένες κατά 18% συγκριτικά με το 2025 και επίσης σε χαμηλό τριετίας.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές ορυκτού αερίου τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν 1.75 TWh, αυξημένες κατά 4.7% σε σχέση με τον Αύγουστο και οι τρίτες υψηλότερες του έτους μετά από τις εξαγωγές του Μαρτίου και του Φεβρουαρίου.

Οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου είχαν τη μερίδα του λέοντος με 1 TWh αλλά σημείωσαν μείωση κατά 8% σε σχέση με τις εξαγωγές από την ίδια πύλη τον προηγούμενο μήνα. Στη δεύτερη θέση των εξαγωγών πέρασε η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με εξαγωγές 0.45 TWh αφήνοντας την πύλη της Κομοτηνής-IGB στην τελευταία θέση με 0.28 TWh.

Αθροιστικά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 13.6 TWh και σε υψηλό τριετίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών (77.7%) ήταν μέσω της πύλης Σιδηροκάστρου με 10.56 TWh, ενώ ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με εξαγωγές 1.77 TWh και τέλος η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 1.27 TWh.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με τη μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, συνεχίζει να εισάγεται ρωσικό αέριο αγωγού, σε ποσότητες που εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση, ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, για τους εννέα πρώτους μήνες του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου ήταν 25.5 TWh. Ωστόσο, οι εξαγωγές από την ίδια πύλη ήταν 10.6 TWh (41.6% του συνόλου). Έτσι, οι καθαρές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν σχεδόν 15 TWh και οι χαμηλότερες από το 2023 για αυτό το διάστημα του έτους.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις αναλύσεις των προηγούμενων μηνών από την έναρξη των μέτρων μείωσης της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022 έως σήμερα.

[1] Ως συνολικές καθαρές εισαγωγές θεωρούμε τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εισαγωγών από όλες τις πύλες εισόδου και συνολικών εξαγωγών από όλες τις πύλες εξόδου.