METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία

Η METLEN και η Dolomiti Energia εγκαινίασαν στο Erchie της Απουλίας το νέο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 25 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 75 MWh. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία των δύο εταιρειών, μετά την υπογραφή, στις αρχές του έτους, επταετούς συμφωνίας φυσικού tolling. Ως μία από τις πρώτες συμφωνίες αυτού του τύπου στην ιταλική αγορά αποθήκευσης, εισάγει ένα προηγμένο εμπορικό μοντέλο που συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της υποδομής με την παροχή κρίσιμης ευελιξίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Το έργο, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη METLEN, υποστηρίζει την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενισχύει τη σταθερότητα του ιταλικού ηλεκτρικού συστήματος. Ως αυτόνομο σύστημα, παρέχει ευελιξία στο δίκτυο και διαθέτει σύμβαση Capacity Market με την Terna (Διαχειριστής Ενέργειας της Ιταλίας), αποτυπώνοντας στην πράξη την κοινή δέσμευση της METLEN και της Dolomiti Energia για καινοτόμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές λύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Erchie BESS είναι μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ιταλία, καθώς και το πρώτο έργο αποθήκευσης που συνδέεται με τον υποσταθμό της περιοχής.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, συνεργατών και στελεχών των δύο εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του έργου και τη συμβολή του στην ευελιξία και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, ο Άρης Σπυρόπουλος, Managing Director Central Europe της METLEN, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως τόνισε, «η πρόκληση δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγή καθαρής ενέργειας· αφορά επίσης τη διασφάλιση ότι η ενέργεια είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζονται τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τη Dolomiti Energia και με όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί συνεργασία, εμπιστοσύνη και κοινό μακροπρόθεσμο όραμα».

«Τα εγκαίνια του Erchie BESS σηματοδοτούν την ολοκλήρωση ενός έργου που αναπτύχθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία της METLEN και της Dolomiti Energia», δήλωσε ο Maurizio Lancerin, Energy Management Director της Dolomiti Energia. «Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο στοιχείο του ηλεκτρικού συστήματος, υποστηρίζοντας την ευελιξία και τη λειτουργική του διαχείριση. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να αναπτύσσουμε μακροπρόθεσμες συνεργασίες με επιχειρήσεις και φορείς που αναζητούν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις ενεργειακής διαχείρισης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας ώστε να συνδυάζουμε τη γνώση της ενεργειακής αγοράς με καινοτόμες λύσεις υποδομών που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του ενεργειακού τομέα».

Η παρουσία της METLEN στην Ιταλία

Η δραστηριότητα της METLEN στην Ιταλία εκτείνεται σε περισσότερα από 130 έργα, συνολικής ισχύος άνω των 3 GW, σε 15 από τις 20 περιφέρειες της χώρας. Ειδικά στην Απουλία, η METLEN έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία μέσω έργων φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 0,5 GW, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: περίπου 0,1 GW σε λειτουργία, 0,2 GW υπό κατασκευή και 0,3 GW υπό ανάπτυξη.

Με το Erchie BESS σε πλήρη λειτουργία, η METLEN μετατρέπει την ισχυρή παρουσία της στην Απουλία σε απτό ενεργειακό αποτύπωμα και ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της στην ιταλική αγορά. Το έργο αναδεικνύει το μοντέλο με το οποίο η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτόμες εμπορικές συνεργασίες και στενή σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, επιταχύνοντας την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών αποθήκευσης στην Ιταλία και διεθνώς.