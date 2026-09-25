ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

EE: Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου προς το παρόν, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 15:47
Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού αποκτά την πιστοποίηση Green Key
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/09/2026 - 15:37
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 15:25
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 14:58
METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
25/09/2026 - 14:18
«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 13:59
Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 13:28
Άμεση κινητοποίηση της Enaon EDA για το συμβάν στην οδό Λυσικράτους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 13:13
Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 12:49
Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 11:30
Ερώτηση Γ. Αυτιά προς Κομισιόν: Επείγει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 10:57
Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 10:30
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:43
Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:07
HELLENiQ ENERGY: Αναβαθμίζουμε τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 08:39
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Προτεραιότητα στη Θαλάσσια Ασφάλεια- Κύπρος, Τουρκία, και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο Ερντογάν αλλάζει τόνο, όχι πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/09/2026 - 08:08
Κάθετος Διάδρομος: Η εξίσωση των νέων FSRU- Τα δύο σενάρια για τη ζήτηση αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 08:06
Αλ. Εξάρχου (AKTOR): Προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα- Οι προβλέψεις για φυσικό αέριο και ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/09/2026 - 08:03
Γιατί δεν πρέπει να βάζετε μπαταρίες από διαφορετικές μάρκες στις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 06:38
Πλυντήρια άνω φόρτωσης: Γιατί επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος και νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 06:39
Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:42
Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:38
Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 15:32
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:00
«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 14:16
Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 13:58
Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 13:19
Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 13:15

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 14:58
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/06/2026 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.ternaenergy-finance.com) και του Euronext Athens (https://athens.euronext.com) θα γίνει την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Euronext Athens.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος 25 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026

Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος