ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/06/2026 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.ternaenergy-finance.com) και του Euronext Athens (https://athens.euronext.com) θα γίνει την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Euronext Athens.