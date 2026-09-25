ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

EE: Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου προς το παρόν, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 15:47
Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού αποκτά την πιστοποίηση Green Key
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/09/2026 - 15:37
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 15:25
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 14:58
METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
25/09/2026 - 14:18
«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 13:59
Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 13:28
Άμεση κινητοποίηση της Enaon EDA για το συμβάν στην οδό Λυσικράτους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 13:13
Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 12:49
Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 11:30
Ερώτηση Γ. Αυτιά προς Κομισιόν: Επείγει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 10:57
Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 10:30
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:43
Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:07
HELLENiQ ENERGY: Αναβαθμίζουμε τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 08:39
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Προτεραιότητα στη Θαλάσσια Ασφάλεια- Κύπρος, Τουρκία, και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο Ερντογάν αλλάζει τόνο, όχι πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/09/2026 - 08:08
Κάθετος Διάδρομος: Η εξίσωση των νέων FSRU- Τα δύο σενάρια για τη ζήτηση αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 08:06
Αλ. Εξάρχου (AKTOR): Προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα- Οι προβλέψεις για φυσικό αέριο και ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/09/2026 - 08:03
Γιατί δεν πρέπει να βάζετε μπαταρίες από διαφορετικές μάρκες στις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 06:38
Πλυντήρια άνω φόρτωσης: Γιατί επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος και νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 06:39
Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:42
Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:38
Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 15:32
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:00
«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 14:16
Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 13:58
Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 13:19
Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 13:15

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»;

Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»;
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 13:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τη διαφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, κυρίως στην αποθήκευση ενέργειας, σημείωσε σήμερα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωση ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσάφος, αναφέρει:

«Η απλή απάντηση είναι ότι η Βουλγαρία εστίασε πάρα πολύ στις μπαταρίες, ενώ εμείς έχουμε φτιάξει ένα πιο ισορροπημένο μείγμα.

Η πιο σύνθετη απάντηση είναι η εξής.

Η Βουλγαρία έριξε πολλά χρήματα στην αποθήκευση. Κάτι παρόμοιο κάναμε και εμείς, αλλά εμείς επενδύσαμε και στην αντλησιοταμίευση – που έχει εγχώρια προστιθέμενη αξία και παρέχει αποθήκευση μεγαλύτερης διάρκειας και για περισσότερα χρόνια. Τα έργα αντλησιοταμίευσης, όμως, είναι πιο πολύπλοκα και δεν υλοποιούνται τόσο γρήγορα. Αυτή η επιλογή μας στερεί κάτι σήμερα αλλά θα μας ωφελήσει στο μέλλον.

Το μείγμα της κάθε χώρας άλλωστε κρίνεται σε βάθος χρόνου. Τα εργοστάσια φυσικού αερίου της Ελλάδας, για παράδειγμα, παρέχουν ευελιξία σε όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όταν οι τιμές φυσικού αερίου είναι σε κανονικά επίπεδα, αυτή η υπηρεσία είναι πολύ ανταγωνιστική. Αλλά σε περιόδους με αυξημένες τιμές αερίου, όπως σήμερα, αυτή η ευελιξία κοστίζει περισσότερο.

Αυτό για ισχύει για όλες τις τεχνολογίες. Η πυρηνική ενέργεια, για να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, έχει το πλεονέκτημα της σταθερότητας (παραγωγή και κόστος). Σήμερα όμως βλέπουμε πυρηνικά εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη να υπολειτουργούν – σε ένα βαθμό λόγω της κλιματικής κρίσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υδροηλεκτρικά όπου σε πολλές χώρες της Ευρώπης η παραγωγή είναι μειωμένη σήμερα.

Η κάθε τεχνολογία έχει υπέρ και κατά. Οι μπαταρίες είναι πολύτιμες όταν έχουμε υπερπαραγωγή από ΑΠΕ – αλλά όταν έχουμε μια μέρα ή μια περίοδο με χαμηλή παραγωγή, η συνδρομή τους είναι πιο μικρή. Το να χτίσεις ένα σύστημα πάνω σε Φ/Β και μπαταρίες έχει και αυτό τις αδυναμίες του. Ειδικά το χειμώνα όπου η παραγωγή από Φ/Β είναι περιορισμένη.
Και φυσικά οι μπαταρίες έχουν γίνει μόλις τώρα βιώσιμες χωρίς κρατική ενίσχυση. Το να τρέχεις να επιδοτήσεις μια τεχνολογία που ακόμη ωριμάζει έχει και αυτό κινδύνους – ακόμα πληρώνουμε τα (πανάκριβα) Φ/Β που μπήκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Να κλείσω με τη μεγάλη εικόνα. Η Ελλάδα είχε διαχρονικά ψηλότερη χονδρική από τη Βουλγαρία – έως και +51% (!) το 2018. Από το 2024 έχουμε χαμηλότερη τιμή χονδρικής – φέτος κατά 10%. Δηλαδή ακόμα και τώρα, και παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία έχει τόσες μπαταρίες, οι συνολικές συνθήκες στην ελληνική αγορά οδηγούν σε χαμηλότερη τιμή χονδρικής από τους γείτονές μας.

Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο αγαθό που να έχει συμβεί κάτι τέτοιο – οπού η σχετική τιμή στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες να έχει αλλάξει τόσο πολύ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει συμβεί στο ρεύμα. Και αυτό λόγω του συνολικού σχεδιασμού που έχουμε κάνει. Στο τέλος, άλλωστε, αυτό μετράει».

1790316761840_09d3f682fda9a08b.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 13:39
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα
Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα 25 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EE: Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου προς το παρόν, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

EE: Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου προς το παρόν, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία

Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο

Ερώτηση Γ. Αυτιά προς Κομισιόν: Επείγει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Γ. Αυτιά προς Κομισιόν: Επείγει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη

Γιάννης Τριήρης: Ο Ερντογάν αλλάζει τόνο, όχι πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Ερντογάν αλλάζει τόνο, όχι πολιτική

Κάθετος Διάδρομος: Η εξίσωση των νέων FSRU- Τα δύο σενάρια για τη ζήτηση αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κάθετος Διάδρομος: Η εξίσωση των νέων FSRU- Τα δύο σενάρια για τη ζήτηση αερίου