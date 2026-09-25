ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

EE: Σταθερός ο εφοδιασμός φυσικού αερίου προς το παρόν, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 15:47
Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού αποκτά την πιστοποίηση Green Key
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/09/2026 - 15:37
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 15:25
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 14:58
METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
25/09/2026 - 14:18
«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 13:59
Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 13:28
Άμεση κινητοποίηση της Enaon EDA για το συμβάν στην οδό Λυσικράτους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 13:13
Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 12:49
Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 11:30
Ερώτηση Γ. Αυτιά προς Κομισιόν: Επείγει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 10:57
Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 10:30
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:43
Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:07
HELLENiQ ENERGY: Αναβαθμίζουμε τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 08:39
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Προτεραιότητα στη Θαλάσσια Ασφάλεια- Κύπρος, Τουρκία, και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο Ερντογάν αλλάζει τόνο, όχι πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/09/2026 - 08:08
Κάθετος Διάδρομος: Η εξίσωση των νέων FSRU- Τα δύο σενάρια για τη ζήτηση αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/09/2026 - 08:06
Αλ. Εξάρχου (AKTOR): Προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα- Οι προβλέψεις για φυσικό αέριο και ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/09/2026 - 08:03
Γιατί δεν πρέπει να βάζετε μπαταρίες από διαφορετικές μάρκες στις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 06:38
Πλυντήρια άνω φόρτωσης: Γιατί επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος και νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/09/2026 - 06:39
Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:42
Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:38
Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 15:32
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:00
«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 14:16
Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 13:58
Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 13:19
Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 13:15

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα

Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 12:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει τους μεγάλους παίκτες

Τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες της Φλώρινας ενόψει του χειμώνα υπογράμμισε η βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σε συνέντευξή της στον FM 100 αναφέροντας ότι «καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη από νωρίς και λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και λόγω των τιμών που προκαλούν ανησυχία». Αναφερόμενη στη Δυτική Μακεδονία επισήμανε ότι πρόκειται για μια περιφέρεια «που έδωσε φως και ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα και τώρα βιώνει μια βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση. Η Φλώρινα είναι η πιο κρύα πρωτεύουσα της χώρας και της έκοψαν το έργο της τηλεθέρμανσης. Ο κόσμος περνάει δύσκολα».

Η βουλεύτρια υπενθύμισε ότι «η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει εδώ και καιρό στον δημόσιο διάλογο προτάσεις για την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα ελάχιστα επιτρεπτά επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που μειώνει τις τιμές, στις οποίες οι έμμεσοι φόροι είναι περίπου 60% εάν συνυπολογίσουμε ότι προστίθεται και ΦΠΑ 24%. Εμείς, λέμε να πάει ο ΦΠΑ στο 6%. Βεβαίως ζητάμε και έκτακτη φορολόγηση 90% των πραγματικών υπερκερδών των διυλιστηρίων όσο διαρκεί η κρίση, καθώς και επιβολή πλαφόν όχι μόνο στην αντλία, αλλά και στα διυλιστήρια και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού».

Η Πέτη Πέρκα σχολίασε ότι τα μέτρα που προτείνει η Νέα Αριστερά δεν είναι ανεφάρμοστα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αφού όπως είπε «τα δημοσιονομικά περιθώρια τα καθορίζει η κυβέρνηση κατά το δοκούν. Το προηγούμενο διάστημα αποφάσισε να δώσει πάνω από 3 δισ. για μια τρύπια «ασπίδα του Αχιλλέα» και φυσικά έχουμε και τα εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Η κυβέρνηση ακολουθεί ξεκάθαρη πολιτική πλέον και είναι η στήριξη στους μεγάλους παίκτες». Υποστήριξε πως η «μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό ενεργειακό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι αναταραχές στις αγορές ενέργειας προκαλούνται από τις αναταραχές στις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Και όταν η τιμή του αργού εκτοξεύεται, το κόστος μετακυλίεται στα νοικοκυριά».

Η βουλεύτρια σημείωσε ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να προχωρήσουν έργα όπως η τηλεθέρμανση, η ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση των ΑΠΕ σε μια περίοδο που ο πλανήτης είναι σε σημείο βρασμού. «Και έχουμε μια κυβέρνηση που μας δεσμεύει ακόμα περισσότερο, με τον κάθετο άξονα και νέες εξορύξεις, στα ορυκτά καύσιμα», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, η Πέτη Πέρκα μίλησε και για την στάση της ΕΛΑΣ ασκώντας κριτική στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς τόνισε ότι «δεν διέλυσε μόνο το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την παρουσία του και τον τρόπο που πολιτεύεται διαλύει και τα κομμάτια που έχουν απομείνει. Όμως η σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική Αριστερά είναι μια φωνή που πρέπει να υπάρχει στην Βουλή. Εμείς, ως Νέα Αριστερά, υπάρχουμε στην κοινωνία και στα κινήματα καταθέτοντας προτάσεις, αλλά και εν σώματι. Φυσικά, χρειάζεται και θεσμική παρουσία. Πρέπει να δώσουμε ένα όραμα, για να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής μας. Απέναντί μας έχουμε μια ανάλγητη κυβέρνηση».

Παράλληλα, η βουλεύτρια αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την αλιεία, εντός του οποίου υπάρχει και άρθρο σχετικό με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση αφού απάλλαξε τους υπουργούς με κοινοβουλευτικές ακροβασίες, απαλλάσσει και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Αυτά ζούμε καθημερινά από μια κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία ξεφτιλίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Το είδαμε στην εξεταστική για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως για το σκάνδαλο των σκανδάλων, τις υποκλοπές. Και από την άλλη, έχουμε και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με βάση την οποία είναι ξεκάθαρο ότι θα πληρώσουν οι πολλοί. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση στην Ευρώπη. Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος».

Κλείνοντας, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο και για τις συνεργασίες τονίζοντας πως «η Νέα Αριστερά είναι υπέρ των συγκλίσεων από θέση αρχής. Θα συζητήσουμε και με άλλα κόμματα». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ή την ΕΛΑΣ, η βουλεύτρια επισήμανε ότι «και τα δύο κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με κανέναν. Ο κ. Τσίπρας ζητά την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών με αποτέλεσμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές να έχουν γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης παλεύει για να έχει μια ψήφο διαφορά. Αν και οι δύο εννοούσαν αυτό που έλεγαν ότι θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα συνεργαζόντουσαν». Τέλος, σημείωσε ότι «εμείς προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στην ανασύνθεση της Αριστεράς. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με άλλες συλλογικότητες, κινήματα και με τους οικολόγους φυσικά».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο
Σ. Παπασταύρου: Αρχές του 2027 η γεώτρηση της ExxonMobil στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο 25 Σεπτεμβρίου 2026
Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»; 25 Σεπτεμβρίου 2026
Νίκος Τσσάφος: Γιατί δεν έχουμε όσες μπαταρίες έχει η Βουλγαρία»;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά

Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο Πλαίσιο Παραγωγής και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Ίδια Χρήση από Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο Πλαίσιο Παραγωγής και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Ίδια Χρήση από Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις