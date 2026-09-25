Πέτη Πέρκα: Η μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα

Τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες της Φλώρινας ενόψει του χειμώνα υπογράμμισε η βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σε συνέντευξή της στον FM 100 αναφέροντας ότι «καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη από νωρίς και λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και λόγω των τιμών που προκαλούν ανησυχία». Αναφερόμενη στη Δυτική Μακεδονία επισήμανε ότι πρόκειται για μια περιφέρεια «που έδωσε φως και ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα και τώρα βιώνει μια βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση. Η Φλώρινα είναι η πιο κρύα πρωτεύουσα της χώρας και της έκοψαν το έργο της τηλεθέρμανσης. Ο κόσμος περνάει δύσκολα».

Η βουλεύτρια υπενθύμισε ότι «η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει εδώ και καιρό στον δημόσιο διάλογο προτάσεις για την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα ελάχιστα επιτρεπτά επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που μειώνει τις τιμές, στις οποίες οι έμμεσοι φόροι είναι περίπου 60% εάν συνυπολογίσουμε ότι προστίθεται και ΦΠΑ 24%. Εμείς, λέμε να πάει ο ΦΠΑ στο 6%. Βεβαίως ζητάμε και έκτακτη φορολόγηση 90% των πραγματικών υπερκερδών των διυλιστηρίων όσο διαρκεί η κρίση, καθώς και επιβολή πλαφόν όχι μόνο στην αντλία, αλλά και στα διυλιστήρια και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού».

Η Πέτη Πέρκα σχολίασε ότι τα μέτρα που προτείνει η Νέα Αριστερά δεν είναι ανεφάρμοστα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αφού όπως είπε «τα δημοσιονομικά περιθώρια τα καθορίζει η κυβέρνηση κατά το δοκούν. Το προηγούμενο διάστημα αποφάσισε να δώσει πάνω από 3 δισ. για μια τρύπια «ασπίδα του Αχιλλέα» και φυσικά έχουμε και τα εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Η κυβέρνηση ακολουθεί ξεκάθαρη πολιτική πλέον και είναι η στήριξη στους μεγάλους παίκτες». Υποστήριξε πως η «μόνη λύση για ελάφρυνση των νοικοκυριών από το υπερβολικό ενεργειακό κόστος είναι η πλήρης αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι αναταραχές στις αγορές ενέργειας προκαλούνται από τις αναταραχές στις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Και όταν η τιμή του αργού εκτοξεύεται, το κόστος μετακυλίεται στα νοικοκυριά».

Η βουλεύτρια σημείωσε ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να προχωρήσουν έργα όπως η τηλεθέρμανση, η ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση των ΑΠΕ σε μια περίοδο που ο πλανήτης είναι σε σημείο βρασμού. «Και έχουμε μια κυβέρνηση που μας δεσμεύει ακόμα περισσότερο, με τον κάθετο άξονα και νέες εξορύξεις, στα ορυκτά καύσιμα», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, η Πέτη Πέρκα μίλησε και για την στάση της ΕΛΑΣ ασκώντας κριτική στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς τόνισε ότι «δεν διέλυσε μόνο το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την παρουσία του και τον τρόπο που πολιτεύεται διαλύει και τα κομμάτια που έχουν απομείνει. Όμως η σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική Αριστερά είναι μια φωνή που πρέπει να υπάρχει στην Βουλή. Εμείς, ως Νέα Αριστερά, υπάρχουμε στην κοινωνία και στα κινήματα καταθέτοντας προτάσεις, αλλά και εν σώματι. Φυσικά, χρειάζεται και θεσμική παρουσία. Πρέπει να δώσουμε ένα όραμα, για να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής μας. Απέναντί μας έχουμε μια ανάλγητη κυβέρνηση».

Παράλληλα, η βουλεύτρια αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την αλιεία, εντός του οποίου υπάρχει και άρθρο σχετικό με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση αφού απάλλαξε τους υπουργούς με κοινοβουλευτικές ακροβασίες, απαλλάσσει και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Αυτά ζούμε καθημερινά από μια κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία ξεφτιλίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Το είδαμε στην εξεταστική για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως για το σκάνδαλο των σκανδάλων, τις υποκλοπές. Και από την άλλη, έχουμε και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με βάση την οποία είναι ξεκάθαρο ότι θα πληρώσουν οι πολλοί. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση στην Ευρώπη. Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος».

Κλείνοντας, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο και για τις συνεργασίες τονίζοντας πως «η Νέα Αριστερά είναι υπέρ των συγκλίσεων από θέση αρχής. Θα συζητήσουμε και με άλλα κόμματα». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ή την ΕΛΑΣ, η βουλεύτρια επισήμανε ότι «και τα δύο κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με κανέναν. Ο κ. Τσίπρας ζητά την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών με αποτέλεσμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές να έχουν γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης παλεύει για να έχει μια ψήφο διαφορά. Αν και οι δύο εννοούσαν αυτό που έλεγαν ότι θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα συνεργαζόντουσαν». Τέλος, σημείωσε ότι «εμείς προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στην ανασύνθεση της Αριστεράς. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με άλλες συλλογικότητες, κινήματα και με τους οικολόγους φυσικά».