Έργα που φαίνονται-Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

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Το μήνυμα που ανέδειξε η εκδήλωση του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027 στην 90η ΔΕΘ

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 η εκδήλωση με τίτλο «Έργα που φαίνονται – Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Μεταφορές, Εκπαίδευση, Ασφάλεια & Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», στο Περίπτερο 13, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, αναδεικνύοντας τη θετική ανταπόκριση του κοινού στο έργο και τις δράσεις του Προγράμματος ΔΑΜ.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία και τα αποτελέσματα του Προγράμματος, αλλά και για τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με επίκεντρο τη δημιουργία ουσιαστικού οφέλους για τους κατοίκους των περιοχών της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΑΜ που εγκρίθηκε, βάζοντας τις βάσεις, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010. Για τις περιοχές μετάβασης έχουν διασφαλιστεί συνολικοί πόροι ύψους 2,35 δισ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, των δύο Ειδικών Προγραμμάτων ΕΠΑ-ΔΑΜ και των δανειακών συμβάσεων του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Με σταθερά βήματα, στρατηγικό σχεδιασμό και απόλυτη προσήλωση στους στόχους μας, μετατρέπουμε την ενεργειακή μετάβαση σε πράξεις, σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής, με στόχο οι συμπολίτες μας κυρίως οι νέες και οι νέοι να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), κ. Πελοπίδας Καλλίρης, τόνισε οτι η Δίκαιη Μετάβαση δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα επιδοτήσεων, αλλά ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικοδόμησης ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος για τις περιοχές. Η τοπική οικονομία διαφοροποιείται μέσω επενδύσεων σε αγροδιατροφή, μεταποίηση, ενέργεια και data centers. Ήδη στις περιοχές ΔΑΜ έχουν ενταχθεί 935 επενδυτικά σχέδια, με δημόσια επιχορήγηση 682 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ενεργές προσκλήσεις για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας ύψους 140 εκατ. ευρώ με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν δράσεις ύψους 190 εκατ. για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογικά καλλιέργειες όπως η υδροπονία, σε στρατηγικές τεχνολογίες μέσω STEP και σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Η κα Δέσποινα Γκαράνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., δήλωσε πως το 2026 ήταν χρονιά-ορόσημο για τα στελέχη της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. Με εντατική και επίμονη δουλειά ολοκληρώθηκαν τα ορόσημα που τέθηκαν και ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες επενδύσεις στις περιοχές μετάβασης, αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται σημαντικές εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, στο πλαίσιο της δράσης για την αναζωογόνησή τους.

Με τη σειρά του, ο Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, κ. Βασίλης Ντερτιλής, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι το Πρόγραμμα δεν στηρίζει μόνο επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας αλλά και τον άνθρωπο είτε ως κάτοικο είτε ως εργαζόμενο. Μέχρι σήμερα, 10.380 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά μέσα από το Πρόγραμμα, έχουν λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, ενώ 8.700 απέκτησαν πιστοποιημένο επαγγελματικό προσόν για την οικονομία που έρχεται. Παράλληλα, ακολουθούν νέα προγράμματα για τις περιοχές ΔΑΜ: 3.000 θέσεις για νέους 18-30 ετών, στήριξη 1.000 νέων επαγγελματιών και 500 θέσεις απασχόλησης για ανέργους 55+.

Τέλος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κα. Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, επεσήμανε ότι το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο ΕΠΑ λειτουργεί συμπληρωματικά στα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2025, σε λιγότερο από ένα έτος, εκδόθηκαν 17 προσκλήσεις, ενεργοποιώντας το 98% του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων τοπικής εμβέλειας που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολίτων.

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