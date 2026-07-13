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Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους
Newsroom
Δευτέρα, 13/07/2026 - 09:28
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«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους», σχολιάζει η υπεύθυνη του Κύκλου Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου σε ανάρτηση της στο Facebook σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και την «αλήθεια πίσω από τα 10 λεπτά της βενζίνης».

Η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού γεννά ερωτήματα.

Σχολιάζει αρχικά ότι «όπως ακριβώς συνέβη και με τους περιβόητους 2.000 κωδικούς προϊόντων, έτσι και τώρα η κυβέρνηση ανακοινώνει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων χωρίς να έχει ακόμη καθορίσει ούτε τον τρόπο εφαρμογής τους». Σημειώνει ότι «σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη γειτονική Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά ανά λίτρο». Προσθέτει ότι «την ίδια στιγμή, τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διυλιστηρίων καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους» και παραθέτει συγκεκριμένα: «HELLENiQ ENERGY: καθαρά κέρδη από 11 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε 284 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 (+2.481,8%). Motor Oil: καθαρά κέρδη από 85 εκατ. ευρώ σε 333 εκατ. ευρώ (+291,4%)».

Βάσει των παραπάνω η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρει πως η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει τα εξής:

«Αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκανε εδώ και πέντε μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις;

Γιατί η μείωση αφορά μόνο το τέλος Αυγούστου και όχι μια μόνιμη παρέμβαση;

Από πότε οι τιμές των διυλιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από ‘συμφωνίες κυρίων' με την κυβέρνηση και όχι από τον υγιή ανταγωνισμό;

Αν χρειάζεται κυβερνητική παρέμβαση για να μειωθούν οι τιμές, δεν αποτελεί αυτό έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά;

Και αν αυτό ισχύει, γιατί η κυβέρνηση αγνόησε τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Διαχείρισης Αποθεμάτων Ασφαλείας και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις;».

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