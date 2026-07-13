Καύσιμα: Η νέα άνοδος των τιμών ενεργοποιεί κυβερνητικά αντανακλαστικά- Με τη στήριξη των διυλιστηρίων

Η προοπτική νέας ανόδου στις τιμές των καυσίμων μέσα στον Αύγουστο οδηγεί την κυβέρνηση σε νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους στην αντλία. Με τη διεθνή αγορά πετρελαίου να παραμένει ευμετάβλητη και τις λιανικές τιμές να καταγράφουν εκ νέου ανοδική πορεία, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει προσωρινή «ανακούφιση» στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, με τη συνδρομή των δύο ελληνικών διυλιστηρίων.

Η παρέμβαση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής αναμένεται να εξειδικευτεί μέσα στην εβδομάδα, με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της θερινής περιόδου.

Σχεδόν πέντε μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη μεταβλητότητα στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 76 δολάρια το βαρέλι , εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

«Από τις αρχές Ιουλίου παρατηρούνται εκ νέου ανοδικές τάσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως εξήγησε, προηγήθηκαν επαφές με τις διοικήσεις των δύο μεγάλων διυλιστηριακών ομίλων, οι οποίοι συμφώνησαν να στηρίξουν την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.

Συγκεκριμένα, η Helleniq Energy και η Motor Oil δεσμεύθηκαν να διαθέσουν από 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, συνολικά δηλαδή 40 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθεί η μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Η παρέμβαση προβλέπει έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να διαδεχθεί το πακέτο στήριξης ύψους 300 εκατ. ευρώ που εφαρμόστηκε έως το τέλος Ιουνίου μέσω του Fuel Pass και των επιδοτήσεων στην αμόλυβδη και το ντίζελ. Αρχικά η ενίσχυση ανερχόταν στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη συνέχεια περιορίστηκε στα 15 λεπτά. Παρά τα μέτρα, ωστόσο, η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις παρέμεινε σημαντική.

Με τη λήξη των επιδοτήσεων και την άρση του πλαφόν στο τέλος Ιουνίου, οι τιμές επανήλθαν σε ανοδική τροχιά, καθιστώντας αναγκαία μια νέα παρέμβαση. Η αύξηση του κόστους των καυσίμων δεν επηρεάζει μόνο τους οδηγούς, αλλά μετακυλίεται και στο κόστος μεταφορών, ασκώντας πιέσεις στις τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση λόγω των θερινών διακοπών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία θετική, επισημαίνουν όμως ότι πρόκειται για μια προσωρινή λύση, καθώς το μέτρο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Όπως τονίζουν, η πορεία των τιμών παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τόσο τη διεθνή αγορά πετρελαίου όσο και την προσφορά πετρελαιοειδών.

Από την πλευρά του, σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς, παρά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τη μείωση της τιμής του Brent, οι λιανικές τιμές βενζίνης και ντίζελ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό αποδίδεται, όπως ανέφερε, στις ζημιές που υπέστησαν διυλιστήρια στην περιοχή του Κόλπου, αλλά και στους περιορισμούς των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ, που διατήρησαν την αγορά υπό πίεση.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση αποκλιμάκωση. Όπως αναφέρουν, η μέση τιμή της αμόλυβδης ενδέχεται να προσεγγίσει εκ νέου τα 2 ευρώ ανά λίτρο τις επόμενες ημέρες. Ήδη την περασμένη Παρασκευή η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 4,2 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης έφτασε στα 1,80 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας άνοδο άνω των 18 λεπτών μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.